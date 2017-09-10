Mynmar'daki Budist Tapınağı Sulara Gömüldü
- Mynmar'daki Budist tapınağı sulara gömüldüARAKAN - Mynmar'da aşırı yağışlar sonucu oluşan selde Thiri Yadana Pyilone Chantha Pagoda isimli Budist tapınağı sulara gömüldü.
- Mynmar'daki Budist tapınağı sulara gömüldü
ARAKAN - Mynmar'da aşırı yağışlar sonucu oluşan selde Thiri Yadana Pyilone Chantha Pagoda isimli Budist tapınağı sulara gömüldü.
Mynmar'ın Magway kentindeki Pakokku bölgesinde bulunan Thiri Yadana Pyilone Chantha Pagoda isimli Budist tapınağı sular altında kaldı. Aşırı yağışların etkisiyle suların yükselmesinin ardından tapınak yavaş yavaş sulara gömüldü.
Öte yandan Mynmar'ın Arakan bölgesinde ordu ve Budist milislerin Rohingyalı Müslümanlara yönelik gerçekleştirdiği katliam sonucu 3 bin kişi hayatını kaybetti, 300 binden fazla kişi Bangladeş'e sığındı.