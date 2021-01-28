MYK toplantısı ne zaman? AK Parti MYK toplantısı açıklamaları
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

MYK toplantısı ne zaman? AK Parti MYK toplantısı açıklamaları

28.01.2021 18:04 | Son Güncelleme: 28.01.2021 18:09
MYK toplantısı ne zaman? AK Parti MYK toplantısı açıklamaları

MYK toplantısı ne zaman? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki MYK toplantısı bugün saat 16.00'da yapılacak. MYK toplantısında Azerbaycan'ın Şuşa zaferi, Biden'in ABD başkanı seçilmesi, İzmir depremi sonrasındaki inşa çalışmaları ve ekonomideki gelişmeler değerlendirilecek. İşte AK Parti MYK toplantısı açıklamaları

Toplantıda, Azerbaycan'ın Şuşa'yı Ermenistan işgalinden kurtarması, ABD'de Biden'ın başkan seçilmesinin yansımaları, İzmir depreminin ardından yeniden başlayan inşa çalışmaları ve ekonomideki gelişmeler ele alınacak.

MYK TOPLANTISI NE ZAMAN?

MYK toplantısı Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında saat 16.00'da başlayacak. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki 12. Büyükelçiler Konferansı'nın gerçekleştirilmesinin ardından MYK toplanacak. Erdoğan'ın başkanlık edeceği AK Parti MYK toplantısı masasında 4 önemli konu var.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Muş Süleyman Soylu Ahmet Davutoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Selahattin Demirtaş
Magazin Sezen Aksu Guy Ritchie Demet Akalın Serenay Sarıkaya
Spor Mesut Özil Okan Buruk Gökhan Gönül Abdullah Avcı İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kavga Silah Ankara Aralık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: MYK toplantısı ne zaman? AK Parti MYK toplantısı açıklamaları - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.1.2021 18:10:58. #1.14#
title