MYK toplantısı ne zaman? AK Parti MYK toplantısı açıklamaları
MYK toplantısı ne zaman? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki MYK toplantısı bugün saat 16.00'da yapılacak. MYK toplantısında Azerbaycan'ın Şuşa zaferi, Biden'in ABD başkanı seçilmesi, İzmir depremi sonrasındaki inşa çalışmaları ve ekonomideki gelişmeler değerlendirilecek. İşte AK Parti MYK toplantısı açıklamaları
Toplantıda, Azerbaycan'ın Şuşa'yı Ermenistan işgalinden kurtarması, ABD'de Biden'ın başkan seçilmesinin yansımaları, İzmir depreminin ardından yeniden başlayan inşa çalışmaları ve ekonomideki gelişmeler ele alınacak.
MYK TOPLANTISI NE ZAMAN?
MYK toplantısı Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında saat 16.00'da başlayacak. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki 12. Büyükelçiler Konferansı'nın gerçekleştirilmesinin ardından MYK toplanacak. Erdoğan'ın başkanlık edeceği AK Parti MYK toplantısı masasında 4 önemli konu var.