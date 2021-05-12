Myanmarlı protestocular Filistin'e destek verdi

KUALA Myanmar'da askeri darbe ve seçilmiş hükümet üyelerinin gözaltına alınmasını protesto eden darbe karşıtları, İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs ve Gazze'deki saldırılarının ardından Filistin'e destek mesajları yolladı.

KUALA Myanmar'da askeri darbe ve seçilmiş hükümet üyelerinin gözaltına alınmasını protesto eden darbe karşıtları, İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs ve Gazze'deki saldırılarının ardından Filistin'e destek mesajları yolladı.

Darbe karşıtı protestolarda yer alan Güneydoğu Asya merkezli uluslararası demokrasi dayanışma grubu Milk Tea Alliance'ın Myanmar şubesi, sosyal medya paylaşımında, "Myanmar, Filistin'in yanındadır." ifadesini kullandı.

Paylaşımda, "Özgürlük mücadelemiz evrenseldir ve her biri bir diğerine bağlıdır. Zalimler kahrolsun, devlet destekli şiddet son bulsun." mesajı yer aldı.

Bunun yanı sıra çok sayıda protestocu ve aktivist, sosyal medyada İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarını lanetlerken Filistin'e destek açıklamaları yaptı.

Kudüs ve Gazze'deki olaylar

İsrail polisinin Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah'tan çekilmemesi üzerine Filistinli direniş grupları dün İsrail'e çok sayıda roket fırlatmıştı.

Bunun üzerine İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yönelik "Surların Muhafızı" adıyla askeri operasyon başlatıldığını duyurmuştu.

İsrail saldırılarında 13'ü çocuk, 3'ü kadın olmak üzere 43 Filistinlinin şehit olduğu, yaralı sayısının ise 296'ya çıktığı kaydedilmişti.

Filistin direniş örgütleri de Gazze Şeridi çevresindeki İsrail kent ve bölgelerini roketlerle vurmuştu. İsrail polisi, Gazze Şeridi'nden atılan roketler nedeniyle 5 İsraillinin öldüğünü, 45 kişinin yaralandığını bildirmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Yıldız