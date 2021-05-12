Myanmarlı protestocular Filistin'e destek verdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Myanmarlı protestocular Filistin'e destek verdi

Myanmarlı protestocular Filistin'e destek verdi
Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Yıldız - Haberler | Güncel

KUALA Myanmar'da askeri darbe ve seçilmiş hükümet üyelerinin gözaltına alınmasını protesto eden darbe karşıtları, İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs ve Gazze'deki saldırılarının ardından Filistin'e destek mesajları yolladı.

KUALA Myanmar'da askeri darbe ve seçilmiş hükümet üyelerinin gözaltına alınmasını protesto eden darbe karşıtları, İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs ve Gazze'deki saldırılarının ardından Filistin'e destek mesajları yolladı.

Darbe karşıtı protestolarda yer alan Güneydoğu Asya merkezli uluslararası demokrasi dayanışma grubu Milk Tea Alliance'ın Myanmar şubesi, sosyal medya paylaşımında, "Myanmar, Filistin'in yanındadır." ifadesini kullandı.

Paylaşımda, "Özgürlük mücadelemiz evrenseldir ve her biri bir diğerine bağlıdır. Zalimler kahrolsun, devlet destekli şiddet son bulsun." mesajı yer aldı.

Bunun yanı sıra çok sayıda protestocu ve aktivist, sosyal medyada İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarını lanetlerken Filistin'e destek açıklamaları yaptı.

Kudüs ve Gazze'deki olaylar

İsrail polisinin Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah'tan çekilmemesi üzerine Filistinli direniş grupları dün İsrail'e çok sayıda roket fırlatmıştı.

Bunun üzerine İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yönelik "Surların Muhafızı" adıyla askeri operasyon başlatıldığını duyurmuştu.

İsrail saldırılarında 13'ü çocuk, 3'ü kadın olmak üzere 43 Filistinlinin şehit olduğu, yaralı sayısının ise 296'ya çıktığı kaydedilmişti.

Filistin direniş örgütleri de Gazze Şeridi çevresindeki İsrail kent ve bölgelerini roketlerle vurmuştu. İsrail polisi, Gazze Şeridi'nden atılan roketler nedeniyle 5 İsraillinin öldüğünü, 45 kişinin yaralandığını bildirmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Yıldız

Filistinliler topraklarını Yahudilere sattı mı? İşte meselenin aslı
Filistinliler topraklarını Yahudilere sattı mı? İşte meselenin aslı
Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı: İsrail saldırılarında şehit sayısı 43'e, yaralı sayısı 296'ya yükseldi.
Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı: İsrail saldırılarında şehit sayısı 43'e, yaralı sayısı 296'ya yükseldi.
Selçuk Bayraktar, Filistin'e destek mesajını kaldıran İnstagram'ı topa tuttu: İkiyüzlülüğünüz batsın!
Selçuk Bayraktar, Filistin'e destek mesajını kaldıran İnstagram'ı topa tuttu: İkiyüzlülüğünüz batsın!
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Erbaş Ruhsar Pekcan Ekrem İmamoğlu Süleyman Soylu Fahrettin Altun
Magazin Beren Saat Burak Sergen Kenan Doğulu Mehmet Ali Erbil
Spor Ali Koç Gökhan Töre Ali Tandoğan Aykut Kocaman Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Myanmarlı protestocular Filistin'e destek verdi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.5.2021 14:19:58. #1.15#

title