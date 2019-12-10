Myanmarlı Müslümanların 'soykırım' davasında Suu Kyi suçlamaları dinledi
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Myanmarlı Müslümanların 'soykırım' davasında Suu Kyi suçlamaları dinledi

Myanmar lideri Aung San Suu Kyi ve heyeti, Batı Afrika ülkesi Gambiya'nın "Arakanlı Müslümanlara yönelik soykırımın soruşturulması"na ilişkin davada ülkesine yöneltilen iddiaları dinledi. uu Kyi'nin hazırlanan görsellerin altında iddiaları dinlerken oldukça düşünceli olduğu gözlendi

10.12.2019 22:46 | Son Güncelleme: 10.12.2019 22:46
Myanmarlı Müslümanların 'soykırım' davasında Suu Kyi suçlamaları dinledi

lideri ve heyeti, Batı ülkesi 'nın "Arakanlı Müslümanlara yönelik soykırımın soruşturulması"na ilişkin davada ülkesine yöneltilen iddiaları dinledi.


Uluslararası Adalet Divanı'nda (UAD) görülen davada Gambiya Adalet Bakanı Ebubekir Tambaddouoplu söz alarak toplu katliam ve tecavüzlere ilişkin iddiaları tüm ayrıntılarıyla okudu. Suu Kyi'nin hazırlanan görsellerin altında iddiaları dinlerken oldukça düşünceli olduğu gözlendi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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