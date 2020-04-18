Myanmar: Yeni yıl vesilesiyle cezaevlerindeki mahkumların yüzde 25'ine af geldi Myanmar, ülkede 17 Nisan'da başlayan geleneksel yeni yıl kutlamaları vesilesiyle cezaevlerindeki yaklaşık 25 bin mahkumu afla serbest bırakıyor. Af kapsamında ayrıca, idam mahkumlarının cezasının ömür boyu hapse çevrildi.

Myanmar, ülkede 17 Nisan'da başlayan geleneksel yeni yıl kutlamaları vesilesiyle cezaevlerindeki yaklaşık 25 bin mahkumu afla serbest bırakıyor. Af kapsamında ayrıca, idam mahkumlarının cezası ömür boyu hapse çevrildi.

Myanmar Cumhurbaşkanlığı'ndan cuma günü yapılan açıklamada, geleneksel yeni yıl kutlamaları vesilesiyle çıkarılan af kapsamında yaklaşık 25 bin mahkumun serbest bırakılacağı duyuruldu. Açıklamada, "Cumhurbaşkanı, yeni yılı kutlamak için, insani zemine ve halkın huzuruna saygı duyarak, çeşitli hapishanelerden toplam 24 bin 896 mahkumu affetti." ifadesi kullanıldı. Euronews.com'da Görüntüle