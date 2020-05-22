Myanmar, Uluslararası Adalet Divanına Arakanlılara soykırımın engellenmesi tedbirleriyle ilgili...
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Myanmar, Uluslararası Adalet Divanına Arakanlılara soykırımın engellenmesi tedbirleriyle ilgili...

Myanmar, Arakanlı Müslümanlara yönelik soykırımın engellenmesi için alınan tedbirlerlere ilişkin raporu yarın Uluslararası Adalet Divanına (UAD) sunacak.

Myanmar, Uluslararası Adalet Divanına Arakanlılara soykırımın engellenmesi tedbirleriyle ilgili...
22.05.2020 15:37 | Son Güncelleme: 22.05.2020 15:37

Myanmar, Arakanlı Müslümanlara yönelik soykırımın engellenmesi için alınan tedbirlerlere ilişkin raporu yarın Uluslararası Adalet Divanına (UAD) sunacak.

Myanmar Dışişleri Bakanlığı Uluslararası Örgütler ve Ekonomi Birimi Genel Başkanı Chan Aye, hükümetin rapor üzerinde çalıştığını ve raporun yarın mahkemeye sunulacağını duyurdu.

Aye, raporun içeriğiyle ilgili bu aşamada daha fazla bilgi verilmeyeceğini söyledi.

Myanmar ordusu sözcüsü Tuğgeneral Zaw Min Tun de raporu kamuoyuna açıklamak gibi zorunlulukları bulunmadığını vurgulayarak, UAD ile "tam ve gerekli bilgi" paylaşımının yapıldığını kaydetti.

UAD'nin Arakanlı Müslümanların "gerçek ve acil tehdit altında olduğuna" karar vermesinin ardından Myanmar hükümetinin, sivil ve asker tüm kamu personeline "Arakanlılara yönelik soykırıma varan hareketlerde bulunulmaması" emri verdiği belirtiliyor.

Uluslararası Af Örgütü de bugün yaptığı açıklamada, UAD'nin kararının ardından Myanmar'ı ayrımcılık da dahil bölgedeki vahşeti sona erdirecek adımları atmamakla suçladı.

UAD, Gambiya'nın açtığı davada 23 Ocak'ta verdiği kararla Myanmar'ın Arakanlı Müslümanlara yönelik soykırımın engellenmesi için gerekli tedbirleri almasına, bununla ilgili raporu da 4 ay içinde sunmasına hükmetmişti.

Merkezi Hollanda'nın Lahey kentinde bulunan UAD, Gambiya'nın İslam İşbirliği Teşkilatı adına, Arakanlı Müslümanlara yapılan soykırım nedeniyle Myanmar'a karşı açtığı ve gerekli tedbirlerin alınmasını talep ettiği davada, Arakanlı Müslümanların "gerçek ve acil tehdit altında olduğuna" karar vermişti.

Arakanlı Müslümanlara etnik temizlik

Arakan'da 2012'de Budistler ile Müslümanlar arasında çatışmalar çıkmış, olaylarda çoğu Müslüman binlerce kişi katledilmiş, yüzlerce ev ve iş yeri ateşe verilmişti.

Arakan'daki sınır karakollarına 25 Ağustos 2017'de düzenlenen eş zamanlı saldırıları gerekçe gösteren Myanmar ordusu ve Budist milliyetçiler, kitlesel şiddet eylemleri başlatmıştı.

BM'ye göre ağustos 2017'den sonra Arakan'daki baskı ve zulümden kaçıp Bangladeş'e sığınanların sayısı 900 bine ulaştı.

Uluslararası insan hakları kuruluşları, yayımladıkları uydu görüntüleriyle yüzlerce köyün yok edildiğini kanıtladı.

Birleşmiş Milletler ve uluslararası insan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddeti "etnik temizlik" ya da "soykırım" olarak adlandırıyor.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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