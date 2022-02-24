Myanmar ordusunun Kayah eyaletine düzenlediği hava saldırılarında 3 kişi öldü

ORDU (AA) - Myanmar'da ordunun Tayland sınırında bulunan Kayah eyaletine düzenlediği hava saldırıları sonrası 3 kişinin öldüğü bildirildi.

Myanmar Now sitesinde yer alan habere göre, Myanmar ordusu Kayah eyaletine bağlı Demoso bölgesinde bulunan Dung Ka Mee ve Si Li Dung köylerine dün gece hava saldırısı düzenledi.

Bölgeye ulaşan kurtarma görevlisi bir kişi, saldırılarda 3 kişinin öldüğü ve 5 kişinin de yaralandığı bilgisini paylaştı.

Karen Toplulukları Savunma Birliği (KNDF), ordunun bugün Kayah eyaletine bağlı Nan Mei Khon bölgesine de hava saldırıları gerçekleştirdiğini bildirdi.

Saldırılar sonrası binlerce kişinin daha yerinden edildiği aktarıldı.

Ordu tarafından konuya ilişkin bir açıklama yapılmadı.

Ordunun 1 Şubat'ta yönetimine el koymasının ardından, Myanmar'ın doğu eyaletlerinde ordu karşıtları ve etnik askeri gruplar arasındaki çatışmalar arttı.

Çatışmalar nedeniyle Kayah eyaletinde yerinden edilenlerinin sayısının 30 binin üzerinde olduğu tahmin ediliyor.