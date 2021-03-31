Myanmar ordusundan sivillerin bulunduğu bölgelere hava saldırıları
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Myanmar ordusundan sivillerin bulunduğu bölgelere hava saldırıları

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Myanmar ordusundan sivillerin bulunduğu bölgelere hava saldırıları

Myanmar'da cuntanın, darbe karşıtı etnik silahlı gruplardan Karen Ulusal Birliği'nin bulunduğu bölgelere gerçekleştirdiği hava saldırılarında sivillerin hayatını kaybettiği bildirildi.

Myanmar'da cuntanın, darbe karşıtı etnik silahlı gruplardan Karen Ulusal Birliği'nin bulunduğu bölgelere gerçekleştirdiği hava saldırılarında sivillerin hayatını kaybettiği bildirildi.

Myanmar'da 1 Şubat'ta yönetime el koyan ordu, darbe karşıtı protestoculara yönelik kanlı müdahalelerini sürdürüyor. Myanmar basını, cuntanın darbeye karşı çıkan etnik silahlı gruplardan Karen Ulusal Birliği'nin (KNU) yönetiminde olan bölgelere hava saldırıları gerçekleştirdiği bildirildi. Karen eyaletinde Cumartesi günü başlayan saldırıların bugün de sürdüğü, sivillerin de hedef alındığı aktarıldı. KNU tarafından yapılan açıklamada cuntanın hava saldırılarına tepki gösterilirken, "Reşit olmayan çocuklar da dahil olmak üzere köylüler hava saldırılarında öldürüldü. Birçoğu da yaralandı" ifadeleri kullanıldı. Saldırıların ardından binlerce sicilin Tayland'a sığındığı vurgulandı.

Siyasi Mahkumlar için Yardım Derneği'ne (AAPP) göre, ülkede gerçekleştirilen darbe karşıtı protestolarda 521 kişi hayatını kaybetti. - YANGON

Myanmar ordusundan sivillerin bulunduğu bölgelere hava saldırıları
Myanmar ordusundan sivillerin bulunduğu bölgelere hava saldırıları
Myanmar ordusundan sivillerin bulunduğu bölgelere hava saldırıları
Myanmar ordusundan sivillerin bulunduğu bölgelere hava saldırıları
Myanmar ordusundan sivillerin bulunduğu bölgelere hava saldırıları

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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