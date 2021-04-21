Myanmar ordusu sözcüsü, Genelkurmay Başkanı Hlaing'in ASEAN zirvesine katılacağını doğruladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Myanmar ordusu sözcüsü, Genelkurmay Başkanı Hlaing'in ASEAN zirvesine katılacağını doğruladı

Myanmar ordusu sözcüsü, Genelkurmay Başkanı Hlaing'in ASEAN zirvesine katılacağını doğruladı
Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Yıldız - Haberler | Güncel

KUALA Myanmar'da askeri darbeyle yönetimi ele geçiren ordu, cunta lideri Genelkurmay Başkanı General Min Aung Hlaing'in, ülkedeki kriz ve iç çatışmaları görüşmek üzere 24 Nisan'da Endonezya'da yapılması planlanan Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) liderleri zirvesine katılacağını teyit etti.

KUALA Myanmar'da askeri darbeyle yönetimi ele geçiren ordu, cunta lideri Genelkurmay Başkanı General Min Aung Hlaing'in, ülkedeki kriz ve iç çatışmaları görüşmek üzere 24 Nisan'da Endonezya'da yapılması planlanan Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) liderleri zirvesine katılacağını teyit etti.

Japonya basınından Nikkei gazetesine açıklama yapan Myanmar ordusu sözcüsü General Zaw Min Tun, Myanmar'ın ASEAN zirvesine katılımını değerlendirdi.

Ordu sözcüsü General Tun, Genelkurmay Başkanı Hlaing'in zirveye katılıp katılmayacağına ilişkin soruya, "Kesinlikle katılacak." cevabını verdi.

Tayland Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanee Sangrat, 17 Nisan'daki açıklamasında, "Aralarında Myanmar lideri Min Aung Hlaing'in de bulunduğu bazı liderler, zirveye katılacaklarını teyit etti." ifadesini kullanmıştı.

Myanmar'da darbe karşıtı milletvekillerinin oluşturduğu Ulusal Meclisi Temsil Komitesi (CRPH) tarafından 16 Nisan'da kurulan sivil hükümet, ASEAN zirvesinde meşru hükümet olarak temsil edilme talebinde bulunmuştu.

Myanmar'daki askeri darbe

Myanmar ordusu, 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilimin yükselmesinin ardından 1 Şubat'ta yönetime el koymuştu.

Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere, pek çok yetkiliyi ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve bir yıllığına olağanüstü hal (OHAL) ilan etmişti.

Darbe karşıtı protestoların başlamasından bu yana güvenlik güçlerinin protestolara silahlı müdahalesi sonucu 738 kişi hayatını kaybetti.

Ülkede geniş katılımlı gösteriler sürerken gözaltındaki üst düzey hükümet yetkililerinin askeri mahkemede yargılanmalarına devam ediliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Yıldız

Apple son model iPad, iMac ve AirTag'leri tanıttı: Yeni özellikler neler?
Apple son model iPad, iMac ve AirTag'leri tanıttı: Yeni özellikler neler?
Kontrolden çıkan kamyonet, kaldırımdaki yayaya çarptı! Feci kaza anbean kamerada
Kontrolden çıkan kamyonet, kaldırımdaki yayaya çarptı! Feci kaza anbean kamerada
Üvey babasını sözlerini yediremediği için tüfekle öldüren zanlı tutuklandı
Üvey babasını sözlerini yediremediği için tüfekle öldüren zanlı tutuklandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Mustafa Şentop Antony Blinken Vladimir Putin Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Mehtap Ar Esra Erol Cem Yılmaz Burak Sergen
Spor Cenk Tosun Hakan Kutlu Bülent Uygun Yılmaz Vural Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Uefa Kaza
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Myanmar ordusu sözcüsü, Genelkurmay Başkanı Hlaing'in ASEAN zirvesine katılacağını doğruladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.4.2021 12:34:00. #1.16#

title