Myanmar Ordusu Orantısız Güç Kullanıyor"

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Myanmar ordusunun orantısız güç kullanımı devam ediyor. Myanmar Hükümetine bu konuda sağduyu ile hareket etmesi çağrısında bulunuyoruz" dedi. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlediği basın toplantısında Myanmar'da yaşanan katliamlara değindi. Türkiye'nin Arakanlı Müslümanlara yardımlarını sürdüreceğini kaydeden Kalın, Myanmar Hükümeti'ni bu konuda sağduyulu davranmaya davet etti. Körfez krizine ilişkin de konuşan Kalın, yaşanan gerginliğin sadece düşmanları sevindireceğini söyledi. Arakan'da yaşanan insanlık dramına ilişkin 3 haftadır Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yoğun bir diplomasi trafiği olduğunu belirten Kalın, bunun üzerine uluslararası toplumun yavaş yavaş harekete geçmeye başladığının altını çizdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD Başkanı Trump ile yaptığı görüşmede bu konuları detaylı bir şekilde gündeme getirdiğini, ABD Dışişleri Bakanlığı ve ardından Beyaz Saray'dan açıklama yapıldığını kaydeden Kalın, bu açıklamaları memnuniyetle karşıladıklarını söyledi. BM Güvenlik Konseyi'nde Myanmar'daki hadiseleri kınayan ve şiddetin durdurulması çağrısında bulunan kararın onaylandığını ifade eden kalın, "Cumhurbaşkanımız bu konuyu BM Genel Kurulunda ve ikili görüşmelerinde gündeme getirecek" dedi.



İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi ve üyesi olmayan bütün ülke liderlerinin davet edildiği bir etkinlik yapılacağının da altını çizen Kalın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatları ile Kızılay, AFAD ve Diyanet İşleri Başkanlığının Arakan'a yardım kampanyası başlattığını belirtti. 2012 yılından beri bu konunun Türkiye'nin gündeminde olduğunu söyleyen Kalın, "Bizim 2012'den beri Arakan'a yaptığımız çok ciddi insani yardımlar var. Şuanda TİKA ile yardımlar ulaştırılmaya devam ediliyor. Sınırda yaşanan şiddet olayları var. Myanmar ordusunun devam ettirdiği orantısız güç kullanımı devam ediyor. Myanmar Hükümeti'ne bu konuda sağduyu ile hareket etmesi çağrısında bulunuyoruz. İnsani yardımların ulaştırılması noktasında gerekli kolaylıkları sağlamalarını bekliyoruz" diye konuştu.



"BU GERGİNLİKLER BÖLGENİN DÜŞMANLARINA KATKI SAĞLAR"



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kuveyt Başbakanı'nı kabulünde Körfez krizinin etraflı bir şekilde ele alındığını söyleyen Kalın, "Bu krizin aşılmasına dönük neler yapılabilir detaylı bir şekilde ele alındı. Bu akşam Katar Emiri ülkemizi ziyaret edecek, Cumhurbaşkanımızla bir görüşmeleri olacak. Orada bu Körfez krizi etraflı bir şekilde ele alınacak. Katar Emirinin bu ziyareti, kriz başladıktan sonra yurt dışına yaptığı ilk ziyaret olacak. Körfez krizinin bölgedeki ülkeler arasında kardeşana bir şekilde çözülmesi taraftarıyız. Bu gerginlikler bölgenin düşmanlarına katkı sağlar. Bölgede istikrar ve barışın tesis edilmesi hem bölge için hem de bizim için önem arz ediyor" şeklinde konuştu.



(Derya Yetim / İHA)