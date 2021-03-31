Myanmar ordusu, Karen eyaletinde sivillerin bulunduğu bölgelere hava saldırıları düzenledi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Myanmar ordusu, Karen eyaletinde sivillerin bulunduğu bölgelere hava saldırıları düzenledi

Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Yıldız - Haberler | Güncel
Myanmar ordusu, Karen eyaletinde sivillerin bulunduğu bölgelere hava saldırıları düzenledi

KUALA Askeri darbenin gerçekleştiği Myanmar'da ordu, darbeye karşı çıkan protestocuların yanında yer alan etnik silahlı gruplardan Karen Ulusal Birliği'nin (KNU) bulunduğu bölgelere hava saldırıları düzenledi.

KUALA Askeri darbenin gerçekleştiği Myanmar'da ordu, darbeye karşı çıkan protestocuların yanında yer alan etnik silahlı gruplardan Karen Ulusal Birliği'nin (KNU) bulunduğu bölgelere hava saldırıları düzenledi.

Myanmar basınında yer alan haberlerde, ordunun Karen eyaletinin Tayland sınırı yakınlarındaki Hpapun kentine 29 Mart'ta başlattığı hava saldırılarını bugün de sürdürdüğü belirtildi.

Saldırıların ardından en az 10 bin sivil Tayland'a sığınmak üzere evlerini terk ederken 6 kişinin hayatını kaybettiği, onlarca kişinin de yaralandığı ifade edildi.

Sosyal medyada paylaşılan fotoğraflarda Hpapun'da çok sayıda yerleşim alanının yıkıldığı görüldü.

Askeri darbeye karşı çıkan KNU ve Kachin Özgürlük Ordusu (KIA), protestocu sivilleri cuntaya karşı koruyacaklarını açıklamıştı.

2018'de Myanmar ordusuyla ateşkes imzalayan Arakan Ordusu, Ta'ang Ulusal Özgürlük Ordusu (TNLA) ve Myanmar Ulusal Demokratik İttifak Ordusu (MNDAA) da dünkü açıklamalarında, Myanmar ordusunun protestoculara yönelik şiddeti son bulmazsa ateşkesi bozacaklarını vurgulamıştı.

Myanmar'daki askeri darbe

Myanmar ordusu, 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilimin yükselmesinin ardından 1 Şubat'ta yönetime el koymuştu.

Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere, pek çok yetkiliyi ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve bir yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Myanmarlılar 6 Şubat'ta demokrasiye dönüş talebiyle gösterilere başlamıştı.

Güvenlik güçlerinin silahlı müdahalelerinde 521 gösterici hayatını kaybetti.

Ülkede geniş katılımlı gösteriler sürerken gözaltındaki üst düzey hükümet yetkililerinin askeri mahkemede yargılanmalarına devam ediliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Yıldız

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hamza Dağ Ali İhsan Su Süleyman Soylu Muhsin Yazıcıoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Hande Erçel Şeyma Subaşı Cemal Can Canseven
Spor Ali Koç Caner Erkin Burak Yılmaz Mustafa Cengiz Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Letonya Dünya Kupası
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Myanmar ordusu, Karen eyaletinde sivillerin bulunduğu bölgelere hava saldırıları düzenledi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 31.3.2021 10:45:36. #1.16#
title