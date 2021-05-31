Myanmar ordusu, etnik silahlı gruplarla ateşkesi bir ay daha uzattı
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Myanmar ordusu, etnik silahlı gruplarla ateşkesi bir ay daha uzattı

Myanmar ordusu, etnik silahlı gruplarla ateşkesi bir ay daha uzattı
Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Yıldız - Haberler | Güncel

KUALA Myanmar'da askeri darbeyle seçilmiş hükümete el koyan ordu, etnik silahlı gruplarla nisan ayında ilan ettiği tek taraflı ateşkesi bir ay daha uzatma kararı aldı.

KUALA Myanmar'da askeri darbeyle seçilmiş hükümete el koyan ordu, etnik silahlı gruplarla nisan ayında ilan ettiği tek taraflı ateşkesi bir ay daha uzatma kararı aldı.

Ordunun yayın organlarından Myawaddy Televizyonunda yer alan haberde, Genelkurmay Başkanlığının 1 Haziran'da süresi dolması planlanan ateşkesi tek taraflı olarak 30 Haziran'a kadar uzattığı bildirildi.

Bu kapsamda ateşkesin sağlandığı etnik silahlı gruplarla müzakerelerin süreceği ifade edilen haberde, yarın başlayacak yeni eğitim ve öğretim yılında okulların çatışmasız bir ortamda açılabilmesinin ümit edildiği belirtildi.

Haberde, Myanmar ordusunun ateşkes boyunca savunma, güvenlik ve kamu düzenini sağlama gerekçeleri haricinde askeri faaliyet yürütmeyeceği bilgisi de yer aldı.

Genelkurmay Başkanı ve Myanmar askeri yönetim lideri General Min Aung Hlaing, ülkedeki silahlı etnik gruplarla barış görüşmelerinin sürdürülmesi için 1 Nisan'da bir aylığına tek taraflı ateşkes ilan etmişti.

Daha sonra ateşkes tek taraflı olarak 1 Haziran'a kadar uzatılmıştı.

Myanmar ordusu 2018'den bu yana etnik silahlı gruplardan Arakan Ordusu, Ta'ang Ulusal Özgürlük Ordusu, Myanmar Ulusal Demokratik İttifak Ordusu, Karen Ulusal Birliği ve Kachin Bağımsızlık Ordusu ile ateşkes imzalamış ve barış görüşmelerine başlamıştı.

1 Şubat askeri darbesinin ardından yönetimin değişmesi üzerine ateşkes sonlanmıştı.

Myanmar'daki askeri darbe

Myanmar ordusu, 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilimin yükselmesinin ardından 1 Şubat'ta yönetime el koymuştu. Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkiliyi ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve bir yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Myanmar ordusunun darbe karşıtlarına müdahalesi sonucu 840 kişi hayatını kaybetti. Ülkede geniş katılımlı gösteriler sürerken gözaltındaki üst düzey hükümet yetkililerinin askeri mahkemede yargılanmalarına devam ediliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Yıldız

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