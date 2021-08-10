Myanmar ordusu, darbe karşıtı silahlı gruplara karşı milis güçlerden destek arıyor
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Myanmar ordusu, darbe karşıtı silahlı gruplara karşı milis güçlerden destek arıyor

Myanmar ordusu, darbe karşıtı silahlı gruplara karşı milis güçlerden destek arıyor
Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Yıldız - Haberler | Güncel

KUALA Myanmar'da askeri darbeyle seçilmiş hükümete el koyan ordunun, darbe karşıtı silahlı grupları etkisiz hale getirebilmek için orduya bağlı mili güçlerden yardım talep ettiği öne sürüldü.

KUALA Myanmar'da askeri darbeyle seçilmiş hükümete el koyan ordunun, darbe karşıtı silahlı grupları etkisiz hale getirebilmek için orduya bağlı mili güçlerden yardım talep ettiği öne sürüldü.

Myanmar Now gazetesinde yer alan haberde, ülkenin kuzeyindeki Şan eyaletinde Myanmar ordusunun, darbe karşıtı protestocuların kurduğu Myanmar Ulusal Savunma Birliğini (MNDF) tek başına eyaletten temizleyemediği bildirildi.

Ordunun desteklediği Mat Kyeng adlı milis gruptan bazı yetkililerin, eyalete bağlı Namsang kentindeki ordu üssüne giderek Myanmar ordusu yetkilileriyle görüştüğü kaydedildi.

Gazeteye isim vermeden konuşan bir kent sakini, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle bölgede protestoların azalması sonucu ordunun MNDF'ye karşı operasyon hazırlığında olduğu ve acil durumlarda milis güçlerden destek alma talebinde bulunduğunu iddia etti.

Karen eyaletinde Myanmar ordusundan 10 kişi öldürüldü

Öte yandan Myanmar'ın Karen eyaletinde, darbe karşıtı etnik silahlı gruplardan Karen Toplulukları Savunma Birliği (KNDF) ile ordu arasında geçen hafta çıkan çatışmalarda Myanmar ordusundan yaklaşık 10 kişinin öldürüldüğü öne sürüldü.

KNDF sözcülüğü, sosyal medyadaki açıklamasında 7 ve 8 Ağustos'ta eyalet genelinde Myanmar ordusuyla çatışmalar yaşandığını bildirdi.

Çatışmalarda KNDF birliklerinin en az 10 Myanmar ordusu mensubunu öldürdüğü iddia edilirken KNDF'nin kayıplarına ilişkin bilgi verilmedi.

Myanmar ordusu da iddialara ilişkin açıklamada bulunmadı.

Myanmar'daki askeri darbe

Myanmar ordusu, 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilimin yükselmesinin ardından 1 Şubat'ta yönetime el koymuştu.

Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkiliyi ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve bir yıllığına olağanüstü hal (OHAL) ilan etmişti.

Myanmar ordusunun darbe karşıtlarına müdahalesi sonucu 962 kişi hayatını kaybetti. Ülkede geniş katılımlı gösteriler sürerken, gözaltındaki üst düzey hükümet yetkililerinin askeri mahkemede yargılanmalarına devam ediliyor.

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Yıldız

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