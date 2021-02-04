Myanmar ordusu askeri hastaneleri sivillerin hizmetine açtı
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Myanmar ordusu askeri hastaneleri sivillerin hizmetine açtı

04.02.2021 20:41 | Son Güncelleme: 04.02.2021 20:44
Myanmar ordusu askeri hastaneleri sivillerin hizmetine açtı

Myanmar ordusu, sağlık çalışanlarının darbeyi protesto etmek amacıyla iş bırakma kararının ardından askeri hastanelerin sivillerin hizmetine açıldığını duyurdu.

Myanmar ordusu, sağlık çalışanlarının darbeyi protesto etmek amacıyla iş bırakma kararının ardından askeri hastanelerin sivillerin hizmetine açıldığını duyurdu.

Myanmar Ordusu Doğru Haber İstihbarat Biriminden yapılan açıklamada, doktorlar ve sağlık personeli, tıbbi etik kurallarına saygı göstermeleri konusunda uyarıldı.

Sağlık çalışanları da yaptıkları açıklamada "Küresel yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yükünü taşıyan Myanmar'ın doktorları, askeri hükümetin meşruiyetini tanımıyor. Şu anda gayrimeşru bir askeri yönetim altındaki hastanelere gitmeyi bıraktık." ifadesini kullandı.

Yangon şehrindeki bir tıp fakültesinden adının açıklanmasını istemeyen bir profesör ise AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, "Ordu hiçbir zaman halk sağlığı hizmetini umursamadı. Kampanyamızdan korktukları için kafamızın karışmasını ve birliğimizin zarar görmesini istiyorlar." dedi.

Profesör ayrıca "Halk sağlığı hizmetlerini görmezden gelme konusunda uzun bir geçmişleri var. Askeri diktatörlük altında çok sayıda insanın kötü sağlık sisteminden öldüğünü gördük ancak bizi (doktorları ve hemşireleri) suçladılar. Ordunun bugünkü açıklaması, bizi hastalara bakamamakla suçlamak sadece bir bahane. Bu bir hile ve karşı taktik." diye konuştu.

Ülkedeki yaklaşık 70 kamu hastanesinde çalışan doktorlar ve sağlık çalışanları dün yaptıkları ortak açıklamada, 1 Şubat'ta gerçekleşen askeri darbeyi protesto etmek amacıyla çalışmalarını durdurduklarını belirtmiş ve sivil itaatsizlik kampanyası başlattıklarını duyurmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Hakkı Çetinkaya

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