Myanmar Lideri Suu Kyi'nin duruşması 1 Nisan'a ertelendi
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Myanmar Lideri Suu Kyi'nin duruşması 1 Nisan'a ertelendi

24.03.2021 16:07 | Son Güncelleme: 24.03.2021 16:12
Myanmar Lideri Suu Kyi'nin duruşması 1 Nisan'a ertelendi

Ordunun darbe yaparak yönetime el koyduğu Myanmar'da ülkenin devrik lideri Aung San Suu Kyi'nin yargılandığı davanın duruşması 1 Nisan'a ertelendi.

Ordunun darbe yaparak yönetime el koyduğu Myanmar'da ülkenin devrik lideri Aung San Suu Kyi'nin yargılandığı davanın duruşması 1 Nisan'a ertelendi.

Ordunun darbe yaparak yönetime el koyduğu Myanmar'da, ülkenin tutuklu lideri Aung San Suu Kyi'nin bugün hakim karşısına çıkması bekleniyordu. Ancak, Kyi'nin yargılandığı davanın duruşmasının ileri bir tarihe ertelendiği bildirildi. Su Kyii'nin savunma ekibinden edinilen bilgiye göre, daha önce 15 Mart'ta yapılması planlanan duruşma ikinci kez ertelenerek 1 Nisan'a alındı.

Farklı iddialarla suçlanıyor

Ordunun geçtiğimiz 1 Şubat'ta Myanmar'da iktidarı ele geçirdiği gün tutuklanan Suu Kyi, lisanssız telsizlere sahip olmak ve geçen yılki seçim sırasında bir kampanya etkinliği düzenleyerek korona virüs kısıtlamalarını ihlal etmekle suçlanmıştı. Ayrıca "kamuyu endişeye sevk edecek açıklamalarda bulunmak ve söylenti yaymak" ve rüşvet suçlamaları yöneltilen 75 yaşındaki Suu Kyi'nin son duruşmada sağlıklı bir görüntü sergilediği belirtilmişti.

Öte yandan 15 Mart'ta yapılması beklenen duruşma 24 Mart'a ertelenmişti. - NAYPYİDAW

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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