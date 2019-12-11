Myanmar lideri Suu Kyi: Gambiya'nın açtığı soykırım davası eksik ve yanıltıcı
Myanmar lideri Aung San Suu Kyi, Uluslararası Adalet Divanı'nda Gambiya tarafından ülkesine yönelik açılan soykırım davası duruşmasının ikinci gününde ilk savunmasını yaptı. Suu Kyi, "Gambiya'nın Myanmar'a açtığı soykırım davası yanıltıcı" dedi
Myanmar lideri Aung San Suu Kyi, Uluslararası Adalet Divanı'nda, Gambiya tarafından ülkesine yönelik açılan soykırım davasının duruşmasının ikinci gününde ilk savunmasını yaptı.
Hollanda'nın Lahey kentindeki mahkemede konuşan Suu Kyi, Batı Afrika ülkesi Gambiya'nın Myanmar'a yönelttiği Arakanlı Müslümanlara yönelik soykırım suçlamasının 'eksik ve yanıltıcı' olduğunu iddia etti. Euronews.com'da Görüntüle