Myanmar lideri Suu Kyi: Gambiya'nın açtığı soykırım davası eksik ve yanıltıcı
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Myanmar lideri Suu Kyi: Gambiya'nın açtığı soykırım davası eksik ve yanıltıcı

Myanmar lideri Aung San Suu Kyi, Uluslararası Adalet Divanı'nda Gambiya tarafından ülkesine yönelik açılan soykırım davası duruşmasının ikinci gününde ilk savunmasını yaptı. Suu Kyi, "Gambiya'nın Myanmar'a açtığı soykırım davası yanıltıcı" dedi

11.12.2019 13:46 | Son Güncelleme: 11.12.2019 13:46
Myanmar lideri Suu Kyi: Gambiya'nın açtığı soykırım davası eksik ve yanıltıcı

lideri , Uluslararası Adalet Divanı'nda, tarafından ülkesine yönelik açılan soykırım davasının duruşmasının ikinci gününde ilk savunmasını yaptı.


Hollanda'nın Lahey kentindeki mahkemede konuşan Suu Kyi, Batı Afrika ülkesi Gambiya'nın Myanmar'a yönelttiği Arakanlı Müslümanlara yönelik soykırım suçlamasının 'eksik ve yanıltıcı' olduğunu iddia etti. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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