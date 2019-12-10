Myanmar lideri Suu Kyi Adalet Divanı'nda: Suçlamalar neler? Dava süreci nasıl işleyecek?
Myanmar'da Müslümanları hedef alan katliama sessiz kalmak hatta reddetmekle suçlanan Nobel Barış Ödülü sahibi Myanmar lideri Aung San Suu Kyi, Uluslararası Adalet Divanı'nda ülkesini savunuyor
Myanmar'da Müslümanları hedef alan katliama sessiz kalmak hatta reddetmekle suçlanan Nobel Barış Ödülü sahibi Myanmar lideri Aung San Suu Kyi, Uluslararası Adalet Divanı'nda ülkesini savunuyor.
Gambiya, İslam İşbirliği Teşkilatı adına, 11 Kasım 2019'da Uluslararası Adalet Divanı'na (UAD) müracaat ederek "Arakanlı Müslümanlara yönelik soykırımın soruşturulması"nı talep etmişti. Euronews.com'da Görüntüle