Myanmar lideri Suu Kyi Adalet Divanı'nda: Suçlamalar neler? Dava süreci nasıl işleyecek?
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Myanmar lideri Suu Kyi Adalet Divanı'nda: Suçlamalar neler? Dava süreci nasıl işleyecek?

Myanmar'da Müslümanları hedef alan katliama sessiz kalmak hatta reddetmekle suçlanan Nobel Barış Ödülü sahibi Myanmar lideri Aung San Suu Kyi, Uluslararası Adalet Divanı'nda ülkesini savunuyor

10.12.2019 14:31 | Son Güncelleme: 10.12.2019 14:31
Myanmar lideri Suu Kyi Adalet Divanı'nda: Suçlamalar neler? Dava süreci nasıl işleyecek?

'da Müslümanları hedef alan katliama sessiz kalmak hatta reddetmekle suçlanan Nobel Barış Ödülü sahibi Myanmar lideri , Uluslararası Adalet Divanı'nda ülkesini savunuyor.


Gambiya, İslam İşbirliği Teşkilatı adına, 11 Kasım 2019'da Uluslararası Adalet Divanı'na (UAD) müracaat ederek "Arakanlı Müslümanlara yönelik soykırımın soruşturulması"nı talep etmişti. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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