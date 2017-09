Myanmar Lideri Suu Çii, New York'taki BM Zirvesine Katılmayacak

Myanmar Dışişleri Bakanı ve Devlet Başkanlığından Sorumlu Devlet Bakanı Aung San Suu Çii'nin, New York'ta bu ay yapılacak Birleşmiş Milletler (BM) Zirvesi'ne katılmayacağı bildirildi.



Suu Çii'nin Sözcüsü Kyaw Zeya, yerel basına açıklamasında, 12 Eylül'de yapılacak BM 72'nci Genel Kurul açılış toplantısına Myanmar adına Devlet Başkanı Yardımcısı Henry Van Thio'nun katılacağını belirtti.



Su Çii, son dönemde Arakan eyaletinde Müslüman nüfusa yönelik şiddet eylemleri nedeniyle eleştiri oklarının hedefindeydi.



Bölgede yaşanan insani krize kayıtsız kalan Myanmar liderinin, 1991'de kazandığı Nobel Barış Ödülü'nü iade etmesi veya Nobel Komitesinin ödülü Çii'den geri alması çağrıları yapılmıştı.



Myanmar ordusunun silahlı militanlarla mücadele gerekçesiyle Arakan'da sivillere yönelik saldırılarında 25 Ağustos'tan bu yana binlerce Müslüman hayatını kaybetti. Myanmar yönetiminin bölgeye giriş çıkışlara izin vermemesi nedeniyle ölen sivil sayısı tam olarak tespit edilemiyor.



Saldırılarda 150'den fazla köy, ordu ve Budist milliyetçiler tarafından yakıldı. On binlerce Arakanlı Müslüman can güvenliği nedeniyle halen bölgeden uzaklaşmaya çalışıyor. Myanmar'dan kaçan siviller dağlık bölgeler, Naf Nehri ya da deniz yoluyla Bangladeş'e geçiyor. Birleşmiş Milletler Myanmar'daki şiddet olaylarından kaçarak Bangladeş'e sığınan Arakanlı Müslümanların sayısının 370 bine ulaştığını bildiriyor.