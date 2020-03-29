Myanmar Kovid-19 salgını nedeniyle yurt dışı seferlerini durduruyor
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Amerika Birleşik Devletleri, Myanmar, Güncel

Myanmar Kovid-19 salgını nedeniyle yurt dışı seferlerini durduruyor

Myanmar hükümeti, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılmasını önlemek amacıyla yarından itibaren, 13 Nisan'a kadar tüm yurt dışı uçak seferlerinin askıya alınacağını duyurdu.

29.03.2020 18:58 | Son Güncelleme: 29.03.2020 18:58
Myanmar Kovid-19 salgını nedeniyle yurt dışı seferlerini durduruyor

Myanmar hükümeti, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılmasını önlemek amacıyla yarından itibaren, 13 Nisan'a kadar tüm yurt dışı uçak seferlerinin askıya alınacağını duyurdu.

Sivil Havacılık Kurumundan yapılan açıklamada, gelecek iki hafta boyunca uluslararası ticari yolcu uçuşlarının yapılmasına izin verilmeyeceği bildirildi.

Açıklamada yardım, kargo, yaralı tahliyesi ve özel onaylı uçuşların bu uygulamadan muaf olduğu belirtildi.

Myanmar hükümeti, Kovid-19 salgını nedeniyle tüm yabancı ziyaretçiler için kapıda ve elektronik vize işlemlerini nisan sonuna kadar askıya almıştı.

Ülkede görülen Kovid-19 vaka sayısı 8 olarak açıklanmıştı.

Kovid-19 nedeniyle ABD'de bir bebek öldü

Dünyada Kovid-19 salgınının en fazla yayıldığı ülke haline gelen ABD'de, virüs nedeniyle hayatını kaybedenler arasında bir yaşından küçük bir bebeğin olduğu belirtildi.

Illinois Halk Sağlığı Dairesi Direktörü Dr. Ngozi Ezike, ilk kez bir bebeğin Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdiğini söyledi.

Ezike, "Bu ölümcül virüsün yayılmasını önlemek için elimizden geleni yapmalıyız." dedi.

123 bin 776 vakanın görüldüğü ABD'de, 2 bin 229 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.

Yaklaşık 600 turist Nepal'den tahliye edildi

Nepal Turizm Kurulu Yetkilisi Kabindra Bhatta, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgını nedeniyle alınan önlemler kapsamında ülkede mahsur kalan Avrupa, Avustralya, Güney Kore, ABD ve Kanadalı yaklaşık bin turistin kurtarıldığını açıkladı.

Son 3 günde yaklaşık 600 Avrupalı turistin ülkeleri tarafından tahliye edildiğini söyleyen Bhatta, ABD, Kanada ve Avustralya'nın, gelecek günlerde vatandaşlarını tahliye etmesini beklediklerini dile getirdi.

Salgın önlemleri çerçevesinde, kara ve hava yolu ulaşımının durması sonucu binlerce turistin mahsur kaldığı tahmin edilen Nepal'de, şimdiye kadar 5 Kovid-19 vakasına rastlandı.

Kaynak: AA

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