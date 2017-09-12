Myanmar Katliamından Kaçarken Doğum Yaptı

Myanmar ordusu ve Budistlerin katliamından kaçan Arakanlı Müslüman Nurbanu, kaçış yolunda dünyaya getirdiği bebeğine 'İbrahim' adını verdi.



Myanmar-Bangladeş sınırında Arakanlı Müslümanların kaçış yolunda son 10 günde tehlikeli ve hijyenik olmayan koşullar altında yaklaşık 100 bebek dünyaya geldi. Myanmar ordusu ve Budistlerin köyünü yaktığı ve yağmaladığı Nurbanu, Arakandan kaçmak için eşi ve 5 çocuğu ile yollara düştü. Normal şartlarda 5 gün sürmesi beklenen yolculuk, doğumu yaklaşan kadın için eziyete dönüştü ve bu yolculuk 12 gün sürdü. Nurbanu, doğumu bu koşullar altında Myanmar ve Bangladeş arasında kalan sıfır noktasında gerçekleştirdi. Kötü yaşam koşullarına karşı bebeğini kucağına alan Nurbanu, zulüm gördükleri ve evleri yakıldığı için bebeğine peygamberi düşünerek 'İbrahim' adını verdiğini söyledi.



Nurbanu'nun eşi Muhammed İslam yaşadıklarını şöyle anlattı:



"Yolculuk bizim için normalde 5 çocukla çok zorken aniden evimizi terk edip hamile eşimle yola çıkmamız sonucu büyük bir çileye dönüştü. 12 günde gelebildik ve sağ salim ulaştığımız için dua ediyorum."



Nurbanu şu anda aynı köyde yaşadığı anne ve babasından haber alamıyor. Bebeğinin sağ dünyaya gelmesine sevinen Nurbanu, sınırda dua ederek anne ve babasına da kavuşmayı bekliyor. - DAKKA