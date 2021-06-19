Myanmar'ın Yangon şehrindeki patlamalarda 2 kişi öldü
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Myanmar'ın Yangon şehrindeki patlamalarda 2 kişi öldü

Myanmar'ın Yangon şehrindeki patlamalarda 2 kişi öldü
Anadolu Ajansı / İdris Sülün - Haberler | Güncel

Myanmar'ın Yangon şehrinde meydana gelen iki patlamada 2 kişi hayatını kaybetti, bir askeri kamyon ve bir ticari araç kullanılamaz hale geldi.

Myanmar'ın Yangon şehrinde meydana gelen iki patlamada 2 kişi hayatını kaybetti, bir askeri kamyon ve bir ticari araç kullanılamaz hale geldi.

Yerel kaynaklardan People Media'nın haberine göre, Tarmwe bölgesindeki patlamalara atılan bomba neden oldu.

Askeri kamyona atılan bomba sonucu yaşanan patlamada 1 komiser yardımcısı öldü, 4 asker ve 2 polis yaralandı.

Bunun hemen ardından bir taksinin de patlaması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi de yaralandı.

Tarmwe, ülkede 1 Şubat'ta yapılan askeri darbeye karşı düzenlenen gösterilerin merkezlerinden biri olmuştu.

Myanmar'daki askeri darbe

Myanmar ordusu, 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilimin yükselmesinin ardından 1 Şubat'ta yönetime el koymuştu.

Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkiliyi ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve bir yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Myanmar ordusunun darbe karşıtlarına müdahalesi sonucu 865 kişi hayatını kaybetti.

Ülkede geniş katılımlı gösteriler sürerken, gözaltındaki üst düzey hükümet yetkililerinin askeri mahkemede yargılanmalarına devam ediliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İdris Sülün

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