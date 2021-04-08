Myanmar'ın Londra Büyükelçisi Minn elçilik binasına alınmadı
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Myanmar'ın Londra Büyükelçisi Minn elçilik binasına alınmadı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
Myanmar'ın Londra Büyükelçisi Minn elçilik binasına alınmadı

Myanmar'ın Londra Büyükelçisi Kyaw Zwar Minn, ülkesindeki darbeyi desteklemediği için askeri yönetim tarafından elçilik binasına girmesine izin verilmediğini ve büyükelçilik personelinin de binayı terk etmelerinin istendiğini söyledi.

Myanmar'ın Londra Büyükelçisi Kyaw Zwar Minn, ülkesindeki darbeyi desteklemediği için askeri yönetim tarafından elçilik binasına girmesine izin verilmediğini ve büyükelçilik personelinin de binayı terk etmelerinin istendiğini söyledi.

Myanmar'ın Londra Büyükelçisi Kyaw Zwar Minn'in elçilik binasına girişi ülkesindeki darbeyi desteklemediği için engellendi. Elçilik binasında kontrolün askeri ateşede olduğunu ve binaya girmesine izin verilmediğini belirten Minn, kendisine artık Mayanmar'ı temsil etmediğinin söylendiğini açıkladı. Minn, büyükelçilik personelinin de binayı terk etmelerinin istendiğini ifade ederek, "Dışarıda bırakıldım" dedi. Minn olayları, "Londra'nın ortasında bir tür darbe" olarak nitelendirdi.

Suu Kyi'nin serbest bırakılmasını istemişti

Geçtiğimiz Mart ayında Minn, Myanmar'ın "bölündüğünü" ve iç savaş riski altında olabileceğini söylemişti. Askeri yönetim tarafından tutuklanan demokrasi yanlısı lider Aung San Suu Kyi ve gözaltına alınan diğer siyasetçilerin serbest bırakılması çağrısında bulunan Büyükelçi, "ülkeye ihanet etmediğini" ve "orta noktada" durduğunu belirtmişti.

İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab ise eski bir albay olan Büyükelçi Minn'i "cesareti ve vatanseverliği" için takdir ettiğini söylemişti.

Ne olmuştu?

Myanmar ordusu 1 Şubat'ta askeri darbeyle yönetime el koymuştu. Darbeci cuntanın yönetimi ele geçirmesinin ardından ülkede başlayan protestolarda çocuklar da dahil olmak üzere 500'den fazla kişi hayatını kaybetti. - LONDRA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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