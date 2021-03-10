Myanmar'ın Londra Büyükelçisi, darbe karşıtı açıklamaları nedeniyle geri çağrıldı
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Myanmar'ın Londra Büyükelçisi, darbe karşıtı açıklamaları nedeniyle geri çağrıldı

10.03.2021 15:47 | Son Güncelleme: 10.03.2021 16:18
Myanmar'ın Londra Büyükelçisi, darbe karşıtı açıklamaları nedeniyle geri çağrıldı

KUALA Myanmar'da yönetime el koyan ordu, ülkedeki askeri darbe ve seçilmiş hükümet üyelerinin gözaltına alınmasına yönelik eleştirileri nedeniyle Londra Büyükelçisi Kyaw Zwar Minn'den geri dönmesini istedi.

KUALA Myanmar'da yönetime el koyan ordu, ülkedeki askeri darbe ve seçilmiş hükümet üyelerinin gözaltına alınmasına yönelik eleştirileri nedeniyle Londra Büyükelçisi Kyaw Zwar Minn'den geri dönmesini istedi.

Myanmar askeri yönetimi, 8 Mart'ta, askeri darbeye karşı çıkan, gözaltına alınan Eski Dışişleri Bakanı ve ülkenin fiili lideri Aung San Suu Çii ve diğer hükümet üyelerinin serbest bırakılmasını talep eden Büyükelçi Minn'i ülkeye çağırdı.

Büyükelçi Minn, İngiliz basınına yaptığı açıklamada, ülkenin iç savaşın eşiğinde olduğuna dikkati çekerek, "Myanmarlıların hayatını kaybetmesini görmek istemiyorum." demişti.

Minn, Büyükelçilik görevine Suu Çii hükümeti zamanında atandığını ve cunta yönetiminin emirlerini dinlemeyeceğini belirtmişti.

Yarın ülke genelinde internet kesilecek iddiası

Öte yandan Myanmar'da yarın gece saatlerinden itibaren ülke genelinde internet bağlantısının kesileceği öne sürüldü.

Protestoları destekleyen aktivistler, internet sağlayıcı firmalardan, yarın saat 01.00 ile 09.00 arasında internetin kesileceği bilgisini aldıklarını açıkladı.

Askeri hükümetten konuya ilişkin açıklama gelmedi.

Myanmar'da askeri darbe

Myanmar ordusu, kendine yakın siyasi grupların, 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddialarını ortaya atmasının ve ülkede siyasi gerilimin yükselmesinin ardından 1 Şubat'ta yönetime el koymuştu.

Ordu, Dışişleri Bakanı ve ülkenin fiili lideri Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkiliyi ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve 1 yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Türkiye, darbeyi kınamıştı. Batı ülkelerinden de darbeye yönelik çeşitli tepkiler ve eleştiriler gelmişti.

Myanmarlılar, 6 Şubat'ta demokrasiye dönüş talebiyle gösterilere başlamıştı. Güvenlik güçlerinin silahlı müdahalelerinde en az 60 gösterici hayatını kaybetti, 1500'ün üzerinde kişinin tutukluluğu sürüyor.

Ülkede geniş katılımlı gösteriler ve gözaltındaki üst düzey hükümet yetkililerinin askeri mahkemede yargılanmaları devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Yıldız

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