Myanmar'ın devrik lideri Suu Kyi'ye yeni yolsuzluk suçlaması
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Myanmar'ın devrik lideri Suu Kyi'ye yeni yolsuzluk suçlaması

Myanmar'ın devrik lideri Suu Kyi'ye yeni yolsuzluk suçlaması
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Myanmar'ın devrik lideri Aung San Suu Kyi'ye 600 bin dolar nakit ve 11 kilogram altını kanunsuz bir şekilde elde ettiği, arazi ve bina kiralama yetkisini kötüye kullandığı iddialarıyla yeni suçlamamalar yöneltildiği bildirildi.

Myanmar'ın devrik lideri Aung San Suu Kyi'ye 600 bin dolar nakit ve 11 kilogram altını kanunsuz bir şekilde elde ettiği, arazi ve bina kiralama yetkisini kötüye kullandığı iddialarıyla yeni suçlamamalar yöneltildiği bildirildi.

Myanmar'da 1 Şubat'taki askeri darbe sonrası ordu tarafından görevden alınarak tutuklanan Demokrasi için Ulusal Birlik Partisi (NLD) lideri Aung San Suu Kyi'ye yöneltilen suçlamalara bir yenisi daha eklendi. Devlet kontrolündeki Global New Light of Myanmar gazetesinin haberine göre Yolsuzlukla Mücadele Komisyonu Suu Kyi'nin görevini kötüye kullanarak kazanç elde ettiğine dair kanıtlara ulaştı. 600 bin dolar nakit ve 11 kilogram altını kanunsuz bir şekilde elde ettiği iddia edilen Suu Kyi'nin, ayrıca arazi ve bina kiralama yetkisini kötüye kullandığı belirtildi. Yolsuzlukla Mücadele Yasası'nın 55. maddesi kapsamında suçlanan Suu Kyi'nin, söz konusu suçtan hüküm giymesi halinde 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabileceği kaydedildi.

Farklı suçlamalar yöneltilmişti

Myanmar'da ordunun 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddiasıyla 1 Şubat'ta yönetime el koymasının ardından tutuklanan ülkenin fiili lideri Suu Kyi, bugüne kadar lisanssız telsizlere sahip olmak, seçim sırasında bir kampanya etkinliği düzenleyerek korona virüs kısıtlamalarını ihlal etmek, kamuyu endişeye sevk edecek açıklamalarda bulunmak ve söylenti yaymak ve sömürge döneminden kalma devlet sırları yasasını ihlal etmek gibi iddialarla suçlanmıştı. Son olarak geçtiğimiz Pazartesi avukatları ile görüşen Suu Kyi'nin yargılandığı davanın duruşmasının 14 Haziran'da yapılacağı açıklanmıştı. - NAYPYİDAW

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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