Myanmar'ın devrik lideri Suu Kyi ilk kez duruşmaya katıldı
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Myanmar'ın devrik lideri Suu Kyi ilk kez duruşmaya katıldı

Myanmar'ın devrik lideri Suu Kyi ilk kez duruşmaya katıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Myanmar'ın devrik lideri Aung San Suu Kyi'nin bugün gerçekleştirilen duruşmaya katılmak üzere ilk kez mahkemeye gittiği bildirildi.

Myanmar'ın devrik lideri Aung San Suu Kyi'nin bugün gerçekleştirilen duruşmaya katılmak üzere ilk kez mahkemeye gittiği bildirildi. Savunma ekibi ile yüz yüze görüşen Suu Kyi'nin sağlıklı bir görüntü sergilediği öğrenildi.

Myanmar'da 1 Şubat'taki askeri darbe sonrası ordu tarafından görevden alınarak tutuklanan Ulusal Demokrasi Birliği Partisi (NLD) lideri Aung San Suu Kyi'nin farklı suçlamalarla yargılandığı davanın bugün duruşması yapıldı. Suu Kyi'nin bugün ilk kez şahsen hakim karşısına çıkmak üzere gittiği mahkemede, duruşma öncesinde savunma ekibi ile yaklaşık 30 dakika süren yüz yüze bir görüşme gerçekleştirdiği açıklandı. 75 yaşındaki Suu Kyi'nin sağlıklı bir görüntü sergilediği belirtilirken, kamuoyuna "NLD halk için kuruldu ve bu insanlar orada olduğu sürece var olacak" mesajını ilettiği kaydedildi.

VİDEO KONFERANS İLE KATILIYORDU

Suu Kyi tutuklanmasının ardından yapılan duruşmalara video konferans yoluyla katılmış, avukatlarının da kendisi ile görüşemediği kamuoyuna yansımıştı. Suu Kyi'ye lisanssız telsizlere sahip olmak, geçen yılki seçim sırasında bir kampanya etkinliği düzenleyerek korona virüs kısıtlamalarını ihlal etmek, kamuyu endişeye sevk edecek açıklamalarda bulunmak ve söylenti yaymak ve sömürge döneminden kalma devlet sırları yasasını ihlal etmek gibi suçlamalar yöneltilmişti.

1 ŞUBAT'TAN BU YANA TUTUKLU

Myanmar'da ordu 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddiasıyla 1 Şubat'ta yönetime el koymuş, ülkenin fiili lideri Aung San Suu Kyi başta olmak üzere pek çok yetkili ve iktidar partisi yöneticisi gözaltına alınmıştı. Uluslararası kamuoyunda sert tepkiyle karşılanan demokrasi karşıtı hareket, darbe karşıtı gösterilerde birçok kişinin hayatını kaybetmesine neden olmuştu.

(Burak Ersoy/İHA)

Myanmar'ın devrik lideri Suu Kyi ilk kez duruşmaya katıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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