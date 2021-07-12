Myanmar'ın devrik lideri Suu Çii, ülkede Kovid-19'un yayılmasından "endişe duyduğunu" açıkladı

KUALA Myanmar'da askeri darbeyle iktidardan indirilerek gözaltına alınan ülkenin eski fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) ülkede etkisini hızla artırmasından endişe duyduğunu belirtti.

KUALA Myanmar'da askeri darbeyle iktidardan indirilerek gözaltına alınan ülkenin eski fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) ülkede etkisini hızla artırmasından endişe duyduğunu belirtti.

Bugünkü mahkeme duruşmasından önce avukatlarıyla görüşen Suu Çii, mayıs ayından bu yana etkisini gösteren üçüncü dalga Kovid-19 salgınına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Avukatlarından yapılan açıklamada, "Suu Çii, Kovid-19'un üçüncü dalgasından ötürü derin endişelerini dile getirdi." denildi.

Gözaltındaki siyasi liderlerden Eski Myanmar Devlet Başkanı Win Myint de avukatları aracılığıyla ülkedeki salgının kötüye giden durumuna dair açıklamada bulunarak, bu zor zamanlarda Myanmar halkına dua ettiğini belirtti.

Toplam 192 bin 213 kişinin Kovid-19 testinin pozitif çıktığı Myanmar'da virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 3 bin 838'e ulaştı.

Myanmar'da Kovid-19 salgını

1 Şubat askeri darbesinin ardından çok sayıda sağlık çalışanının sivil itaatsizlik eylemlerine katılması nedeniyle ülkede Kovid-19 testleri ve aşılamalar yeterli miktarda yapılamıyor.

Sağlık gönüllüleri, askeri hükümetin birçok bölgede Kovid-19'dan yaşamını yitirenlerin sayısını eksik açıkladığını öne sürüyor.

Ülke genelinde Myanmar ordusu ve darbe karşıtı silahlı gruplar arasında yaşanan çatışmalar da Kovid-19 ile mücadeleyi zorlaştırıyor.

Başta Yangon, Mandalay ve Kale gibi kentler olmak üzere ülkenin birçok bölgesindeki hastanelerde tıbbi oksijen sıkıntısı yaşanıyor.

Son bir aydır ülkede günlük vaka artış oranları yükselirken 28 Haziran'dan bu yana günlük vaka artışları 4 haneli rakamlarda seyrediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Yıldız