Myanmar'ın devrik lideri Suu Çii'nin yargılandığı davanın ikinci duruşması görüldü

KUALA Myanmar'da askeri darbeyle iktidardan indirilen ve gözaltına alınan ülkenin eski fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii'nin yargılandığı davanın ikinci duruşması görüldü.

KUALA Myanmar'da askeri darbeyle iktidardan indirilen ve gözaltına alınan ülkenin eski fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii'nin yargılandığı davanın ikinci duruşması görüldü.

Başkent Nepido'daki askeri mahkemede hakim karşısına çıkan Suu Çii'nin bugünkü duruşmada, hakkındaki "devlet sırları kanununu ihlal" suçlaması karşısında savunma yaptığı açıklandı.

Myanmar basınına konuşan avukatları, Suu Çii'nin sağlığının yerinde olduğunu ve duruşmadan önce müvekkilleriyle görüşme fırsatı bulduklarını söyledi.

Avukatlar duruşmaya ilişkin detaylı bilgi vermedi.

1 Şubat'tan bu yana gözaltında tutulan Aung San Suu Çii, yargılandığı Nepido ve Yangon mahkemelerinde zimmete para geçirmek, halkı kışkırtıcı faaliyette bulunmak, devlet sırları kanununu ihlal, ithalat ve ihracat yasalarını aykırı hareket etmek, telekomünikasyon yasasını ihlal ve ulusal afet yasalarına karşı gelmekle suçlanıyor.

Nepido askeri mahkemesi, Suu Çii'nin yargılamasını ağustosa kadar sonlandırmayı planlıyor.

Hakkındaki bütün suçlamaların onaylanması durumunda Suu Çii, 39 yıla kadar hapis cezasına çarptırılacak.

Myanmar'daki askeri darbe

Myanmar ordusu, 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilimin yükselmesinin ardından 1 Şubat'ta yönetime el koymuştu.

Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkiliyi ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve bir yıllığına olağanüstü hal (OHAL) ilan etmişti.

Myanmar ordusunun darbe karşıtlarına müdahalesi sonucu 863 kişi hayatını kaybetti.

Ülkede geniş katılımlı gösteriler sürerken, gözaltındaki üst düzey hükümet yetkililerinin askeri mahkemede yargılanmalarına devam ediliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Yıldız