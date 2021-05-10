Myanmar'ın devrik lideri Suu Çii'nin bir sonraki duruşması 24 Mayıs'ta görülecek
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Myanmar'ın devrik lideri Suu Çii'nin bir sonraki duruşması 24 Mayıs'ta görülecek

Myanmar'ın devrik lideri Suu Çii'nin bir sonraki duruşması 24 Mayıs'ta görülecek
Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Yıldız - Haberler | Güncel

KUALA Myanmar'da askeri darbenin ardından gözaltına alınan ülkenin eski Dışişleri Bakanı ve fiili lideri Aung San Suu Çii'nin bir sonraki duruşmasının 24 Mayıs'ta gerçekleştirileceği açıklandı.

KUALA Myanmar'da askeri darbenin ardından gözaltına alınan ülkenin eski Dışişleri Bakanı ve fiili lideri Aung San Suu Çii'nin bir sonraki duruşmasının 24 Mayıs'ta gerçekleştirileceği açıklandı.

Basına konuşan Suu Çii'nin avukatı Min Min, 1 Şubat'tan bu yana avukatlarıyla görüştürülmeyen ve telekonferans yoluyla duruşması yapılan Suu Çii'nin, 24 Mayıs'a ertelenen duruşmasında ilk defa mahkeme salonuna getirilmesinin muhtemel olduğunu bildirdi.

Suu Çii'nin an itibarıyla başkent Nepido'da ev hapsinde tutulduğu bilgisini aldıklarını ifade eden avukat Min, "Duruşmanın yüz yüze görüleceği hala kesinleşmedi fakat avukatları olarak Suu Çii ile duruşmadan önce görüşeceğiz." dedi.

1 Şubat'tan bu yana gözaltında tutulan Suu Çii, önceki duruşmalarda, ülkenin ithalat ve ihracat yasalarını ihlal etmek, ulusal afet yönetimi kanununa uymamak ve zimmetine para geçirmek, Devlet Sırları Yasası'nı ihlal etmek ve rüşvet kabul etmekle suçlanmıştı.

Şimdiye kadar avukatlarıyla telekonferans yoluyla görüşen Suu Çii'nin, yüz yüze görüşme yapmasına müsaade edilmemişti.

Yargılaması süren Suu Çii, hakkındaki suçlamalar onaylanırsa 26 yıla kadar hapis cezasına çarptırılacak.

Myanmar'da askeri darbe

Myanmar ordusu, 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilimin yükselmesinin ardından 1 Şubat'ta yönetime el koymuştu.

Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere, pek çok yetkiliyi ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve bir yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Darbe karşıtı protestolara ordunun silahlı müdahalesi sonucu en az 780 sivil hayatını kaybetti.

Ülkede geniş katılımlı gösteriler sürerken, gözaltındaki üst düzey hükümet yetkililerinin askeri mahkemede yargılanmalarına devam ediliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Yıldız

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