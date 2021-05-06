Myanmar'ın devrik lideri Suu Çii'nin avukatı, müvekkiliyle yüz yüze görüşme talep etti

KUALA Myanmar'da askeri darbenin ardından gözaltına alınan ülkenin eski Dışişleri Bakanı ve fiili lideri Aung San Suu Çii'nin avukatı, savunma yapabilmek için askeri mahkemeye Suu Çii ile yüz yüze görüşme talebinde bulundu.

KUALA Myanmar'da askeri darbenin ardından gözaltına alınan ülkenin eski Dışişleri Bakanı ve fiili lideri Aung San Suu Çii'nin avukatı, savunma yapabilmek için askeri mahkemeye Suu Çii ile yüz yüze görüşme talebinde bulundu.

Basına konuşan Suu Çii'nin avukatlarından San Marlar Nyunt, mahkeme sürecinin işleyebilmesi için müvekkiliyle görüşmesinin şart olduğunu belirterek, "Askeri hakime yüz yüze görüşme talebimizi bir kez daha ilettik. Bu konuda kararı, bir sonraki duruşmanın yapılacağı 20 Mayıs'ta vereceklerini söylediler." dedi.

Yangon askeri mahkemesi, Suu Çii'nin 10 Mayıs'ta yapılması gereken duruşmasını 20 Mayıs'a ertelemişti.

1 Şubat'tan bu yana gözaltında tutulan Suu Çii, önceki duruşmalarda, ülkenin ithalat ve ihracat yasalarını ihlal etmek, ulusal afet yönetimi kanununa uymamak ve zimmetine para geçirmek, Devlet Sırları Yasası'nı ihlal etmek ve rüşvet kabul etmekle suçlanmıştı.

Şimdiye kadar avukatlarıyla telekonferans yoluyla görüşen Suu Çii'nin, yüz yüze görüşme yapmasına müsaade edilmemişti.

Myanmar'da askeri darbe

Myanmar ordusu, 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilimin yükselmesinin ardından 1 Şubat'ta yönetime el koymuştu.

Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere, pek çok yetkiliyi ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve bir yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Myanmar ordusunun darbe karşıtı protestoculara silahlı müdahalesi sonucu şimdiye kadar 769 sivil yaşamını yitirdi.

Ülkede geniş katılımlı gösteriler sürerken, gözaltındaki üst düzey hükümet yetkililerinin askeri mahkemede yargılanmalarına devam ediliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Yıldız