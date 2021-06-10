Myanmar'ın devrik lideri Suu Çii hakkında yolsuzluk davası açıldı

KUALA Myanmar'da askeri darbeyle iktidardan indirilen ülkenin eski fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii hakkında yeni yolsuzluk davası açıldı.

KUALA Myanmar'da askeri darbeyle iktidardan indirilen ülkenin eski fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii hakkında yeni yolsuzluk davası açıldı.

Myanmar ordusunun yayın organlarından Global New Light of Myanmar gazetesinde yer alan haberde, Yolsuzlukla Mücadele Komisyonunun, Suu Çii ve gözaltındaki diğer 3 yetkili hakkındaki yolsuzluk iddialarını incelediği bildirildi.

Komisyonun incelemelerinde Suu Çii'nin, eski Yangon eyalet liderinden 600 bin dolar rüşvet ve altın kabul ettiğinin doğrulandığı kaydedildi.

Suu Çii'nin ayrıca kendi yetkilerini kullanarak, Yangon'a bağlı Bahan ilçesindeki araziyi tanıdık bir vakfın kullanımına tesis ettirdiğinin doğrulandığı bildirildi.

Komisyonun Suu Çii ve beraberindeki yetkilileri, Yolsuzlukla Mücadele Kanunu'nun 55. maddesini ihlal etmekten suçlu bulduğu ve yolsuzluk davası açılması için başkent Nepido'daki polis merkezine dilekçe verildiği ifade edildi.

Suu Çii, hakkındaki yolsuzluk suçlamaları kabul edilirse 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılacak.

Gözaltına 1 Şubat'ta alınan Suu Çii, önceki duruşmalarda, ülkenin ithalat ve ihracat yasalarını ihlal etmek, ulusal afet yönetimi kanununa uymamak ve zimmetine para geçirmek, Devlet Sırları Yasası'nı ihlal etmek ve rüşvet kabul etmekle suçlanmıştı.

Suu Çii'nin bir sonraki duruşması 14 Haziran'da yapılacak.

Myanmar'daki askeri darbe

Myanmar ordusu, 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilimin yükselmesinin ardından 1 Şubat'ta yönetime el koymuştu.

Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkiliyi ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve bir yıllığına olağanüstü hal (OHAL) ilan etmişti.

Myanmar ordusunun darbe karşıtlarına müdahalesi sonucu 858 kişi hayatını kaybetti.

Ülkede geniş katılımlı gösteriler sürerken, gözaltındaki üst düzey hükümet yetkililerinin askeri mahkemede yargılanmalarına devam ediliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Yıldız