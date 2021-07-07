Myanmar'ın devrik lideri Suu Çii, gözaltında Kovid-19 aşısı oldu

KUALA Myanmar'da askeri darbeyle iktidardan indirilen ülkenin eski fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii, gözaltında tutulduğu evde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı yaptırdı.

KUALA Myanmar'da askeri darbeyle iktidardan indirilen ülkenin eski fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii, gözaltında tutulduğu evde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı yaptırdı.

Basına konuşan avukatı Min Min Soe, yargılama sürecine dair detayları konuşmak üzere dün müvekkili Suu Çii ile başkent Nepido'da tutulduğu evde görüştüğünü belirtti.

Suu Çii'nin sağlığının yerinde olduğunu aktaran avukat Soe, Suu Çii ve beraberinde ev hapsinde bulunan kişilere Kovid-19 aşısı yaptırıldığını açıkladı.

Ülkedeki Kovid-19 vakalarının son haftalarda yoğun artış göstermesi üzerine Suu Çii, pandemiye karşı vatandaşlara "daha dikkatli olun" çağrısında bulunmuştu.

Myanmar'da dün 3 bin 602 yeni Kovid-19 vakası görülmesiyle salgının başlamasından bu yana en yüksek günlük vaka artışı kaydedilmişti.

Şimdiye kadar 171 bin 976 kişinin Kovid-19 testinin pozitif çıktığı Myanmar'da virüs kaynaklı can kayıpları 3 bin 513'e ulaştı.

Sağlık çalışanlarının askeri yönetime karşı sivil itaatsizlik hareketine katılması nedeniyle ülkede Kovid-19 testleri ve aşılamalar yeterli miktarda yapılamıyor.

Myanmar'daki askeri darbe

Myanmar ordusu, 8 Kasım 2020'deki genel seçimlerde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilim yaşanmasının ardından 1 Şubat'ta yönetime el koymuştu.

Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkili ile iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve bir yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Myanmar ordusunun darbe karşıtı protestocu ve isyancı gruplara silahlı müdahalesi sonucu bugüne kadar 894 kişi hayatını kaybetti, binlerce gösterici gözaltına alındı.

Ülkede geniş katılımlı gösteriler sürerken üst düzey hükümet yetkililerinin askeri mahkemede yargılanmalarına devam ediliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Yıldız