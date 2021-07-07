Myanmar'ın devrik lideri Suu Çii, gözaltında Kovid-19 aşısı oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Myanmar'ın devrik lideri Suu Çii, gözaltında Kovid-19 aşısı oldu

Myanmar'ın devrik lideri Suu Çii, gözaltında Kovid-19 aşısı oldu
Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Yıldız - Haberler | Güncel

KUALA Myanmar'da askeri darbeyle iktidardan indirilen ülkenin eski fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii, gözaltında tutulduğu evde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı yaptırdı.

KUALA Myanmar'da askeri darbeyle iktidardan indirilen ülkenin eski fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii, gözaltında tutulduğu evde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı yaptırdı.

Basına konuşan avukatı Min Min Soe, yargılama sürecine dair detayları konuşmak üzere dün müvekkili Suu Çii ile başkent Nepido'da tutulduğu evde görüştüğünü belirtti.

Suu Çii'nin sağlığının yerinde olduğunu aktaran avukat Soe, Suu Çii ve beraberinde ev hapsinde bulunan kişilere Kovid-19 aşısı yaptırıldığını açıkladı.

Ülkedeki Kovid-19 vakalarının son haftalarda yoğun artış göstermesi üzerine Suu Çii, pandemiye karşı vatandaşlara "daha dikkatli olun" çağrısında bulunmuştu.

Myanmar'da dün 3 bin 602 yeni Kovid-19 vakası görülmesiyle salgının başlamasından bu yana en yüksek günlük vaka artışı kaydedilmişti.

Şimdiye kadar 171 bin 976 kişinin Kovid-19 testinin pozitif çıktığı Myanmar'da virüs kaynaklı can kayıpları 3 bin 513'e ulaştı.

Sağlık çalışanlarının askeri yönetime karşı sivil itaatsizlik hareketine katılması nedeniyle ülkede Kovid-19 testleri ve aşılamalar yeterli miktarda yapılamıyor.

Myanmar'daki askeri darbe

Myanmar ordusu, 8 Kasım 2020'deki genel seçimlerde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilim yaşanmasının ardından 1 Şubat'ta yönetime el koymuştu.

Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkili ile iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve bir yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Myanmar ordusunun darbe karşıtı protestocu ve isyancı gruplara silahlı müdahalesi sonucu bugüne kadar 894 kişi hayatını kaybetti, binlerce gösterici gözaltına alındı.

Ülkede geniş katılımlı gösteriler sürerken üst düzey hükümet yetkililerinin askeri mahkemede yargılanmalarına devam ediliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Yıldız

Türk diplomasinin acı kaybı! Başkonsolos Mehmet Ferhan Yorulmaz hayatını kaybetti
Türk diplomasinin acı kaybı! Başkonsolos Mehmet Ferhan Yorulmaz hayatını kaybetti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Murat Kurum Hulusi Akar Mustafa Şentop Mustafa Varank
Magazin Müge Anlı Ahmet Kaya Şeyma Subaşı Orhan Gencebay
Spor Erol Bulut Arda Turan Caner Erkin Younes Belhanda Lefter Küçükandonyadis
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Myanmar'ın devrik lideri Suu Çii, gözaltında Kovid-19 aşısı oldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.7.2021 05:36:57. #1.14#

title