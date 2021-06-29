Myanmar'ın devrik lideri Suu Çii'den halka Kovid-19'a karşı "daha dikkatli olma" çağrısı
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Myanmar'ın devrik lideri Suu Çii'den halka Kovid-19'a karşı "daha dikkatli olma" çağrısı

Myanmar'ın devrik lideri Suu Çii'den halka Kovid-19'a karşı 'daha dikkatli olma' çağrısı
Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Yıldız - Haberler | Güncel

KUALA Myanmar'da askeri darbeyle iktidardan indirilen ülkenin eski fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii, son haftalarda ülke genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka artışları karşısında halka "daha dikkatli olma" çağrısında bulundu.

KUALA Myanmar'da askeri darbeyle iktidardan indirilen ülkenin eski fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii, son haftalarda ülke genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka artışları karşısında halka "daha dikkatli olma" çağrısında bulundu.

Basına konuşan avukatı Min Min Soe, dünkü görüşmesinde ülkede Kovid-19'un durumuna dair Suu Çii'yi bilgilendirdiğini aktardı.

Avukat Soe, Suu Çii'nin son haftalardaki vaka artışlarından endişe ettiğini kaydederek "Suu Çii halka Kovid-19'a karşı daha tedbirli olma mesajı yolladı." dedi.

Şimdiye kadar toplam 154 bin 385 kişinin Kovid-19 testinin pozitif çıktığı Myanmar'da haziran başından bu yana günlük vaka sayıları yükseliyor.

Dün ülkede 1225 kişinin Kovid-19 testinin pozitif çıkması üzerine 16 Aralık 2020'den bu yana en yüksek günlük vaka artışı kaydedildi.

Myanmar'da virüs nedeniyle meydana gelen can kayıpları 3 bin 309'a ulaştı.

1 Şubat'tan bu yana gözaltında tutulan Aung San Suu Çii, yargılandığı Nepido ve Yangon mahkemelerinde zimmete para geçirmek, halkı kışkırtıcı faaliyette bulunmak, devlet sırları kanununu ihlal, ithalat ve ihracat yasalarına aykırı hareket etmek, telekomünikasyon yasasını ihlal ve ulusal afet yasalarına karşı gelmekle suçlanıyor.

Nepido askeri mahkemesi, Suu Çii'nin yargılamasını ağustosa kadar sonlandırmayı planlıyor.

Hakkındaki bütün suçlamaların onaylanması durumunda Suu Çii, 39 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabilecek.

Myanmar'daki askeri darbe

Myanmar ordusu, 8 Kasım 2020'deki genel seçimlerde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilim yaşanmasının ardından 1 Şubat'ta yönetime el koymuştu.

Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkili ile iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve bir yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Myanmar ordusunun darbe karşıtı protestocu ve isyancı gruplara silahlı müdahalesi sonucu bugüne kadar 883 kişi hayatını kaybetti, binlerce gösterici gözaltına alındı.

Ülkede geniş katılımlı gösteriler sürerken, üst düzey hükümet yetkililerinin askeri mahkemede yargılanmalarına devam ediliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Yıldız

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