Myanmar'ın devrik lideri Su Çii, 4 yıl hapis cezası aldı

Myanmar'ın devrik lideri Aung San Suu Çii'nin, bir dizi suçlamayla yargılandığı davaların ilkinde 4 yıl hapis cezasına mahkum edildiği bildirildi.

BBC'nin haberine göre, devrik lider Suu Çii, halkı isyana teşvik etmek ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kurallarını ihlal etmekten suçlu bulundu.

Hakkındaki tüm suçlamaları reddeden Suu Çii, 11 farklı suçlamayla yargılanıyor.

Ev hapsinde bulunan Suu Çii'nin, hapishaneye konulup konulmayacağı ise belirsizliğini koruyor.

Myanmar eski Devlet Başkanı Win Myint de aynı suçlamalarla 4 yıl hapis cezasına mahkum edildi.

Myanmar'daki askeri darbe

Myanmar ordusu, 2020'deki genel seçimlerde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilim yaşanmasının ardından 1 Şubat 2021'de yönetime el koymuştu.

Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkili ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve bir yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Ordunun darbe karşıtı protestocu ve isyancı gruplara silahlı müdahalesi sonucu bugüne kadar 902 kişi hayatını kaybetti, binlerce gösterici gözaltına alındı.

Bu arada, Siyasi Tutuklulara Yardım Kuruluşuna (AAPP) göre, ülkede darbeden bu yana 1200 kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 10 bin kişi gözaltına alındı.

Ülkede geniş katılımlı gösteriler sürerken üst düzey hükümet yetkililerinin askeri mahkemede yargılanmalarına devam ediliyor.

AA / İdris Sülün - Son Dakika Haberleri

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