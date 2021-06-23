Myanmar'ın darbeci komutanı General Hlaing, Moskova'daki güvenlik konferansına davet edildi
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Myanmar'ın darbeci komutanı General Hlaing, Moskova'daki güvenlik konferansına davet edildi

Myanmar'ın darbeci komutanı General Hlaing, Moskova'daki güvenlik konferansına davet edildi
Anadolu Ajansı / Ali Cura - Haberler | Güncel

Myanmar'da darbeyle iktidarı ele geçiren askeri yönetim komutanı General Min Aung Hlaing, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu tarafından davet edildiği 9. Moskova Uluslararası Güvenlik Konferansı'na katıldı.

Myanmar'da darbeyle iktidarı ele geçiren askeri yönetim komutanı General Min Aung Hlaing, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu tarafından davet edildiği 9. Moskova Uluslararası Güvenlik Konferansı'na katıldı.

General Hlaing, konferansta yaptığı konuşmada, Myanmar'da siyasi istikrarın sağlanmasına katkıda bulunmak için çaba gösterdiklerini ileri sürdü.

Bir önceki Myanmar hükümetinin demokrasinin uygulamasını göz ardı ettiğini savunan Hlaing, ülkede gerçekleştirdikleri darbe girişimini kastederek, "Myanmar'daki güncel olayların tümü, görevdeki hükümetin, önceki hükümetin baltaladığı demokratik sistemi net olarak yeniden tesis etme girişimidir." ifadelerini kullandı.

Myanmar'daki askeri darbe

Myanmar ordusu, 8 Kasım 2020'de yapılan genel seçimlerde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilimin yaşanması ardından 1 Şubat'ta yönetime el koymuştu.

Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Cii başta olmak üzere pek çok yetkili ile iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve bir yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Myanmar ordusunun darbe karşıtı protestocu ve isyancı gruplara silahlı müdahalesi sonucu bugüne kadar 875 kişi hayatını kaybetti, binlerce gösterici gözaltına alındı.

Ülkede geniş katılımlı gösteriler sürerken, gözaltındaki üst düzey hükümet yetkilileri askeri mahkemede yargılanmaya devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Cura

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