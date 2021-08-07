Myanmar'ın darbe karşıtı BM Büyükelçisi'ne suikast girişimi: 2 kişi tutuklandı

ABD'de Myanmar'ın Birleşmiş Milletler (BM) Büyükelçisi Kyaw Moe Tun'a suikast planladıkları iddiasıyla 2 Myanmar vatandaşı tutuklandı.

ABD'de Myanmar'ın Birleşmiş Milletler (BM) Büyükelçisi Kyaw Moe Tun'a suikast planladıkları iddiasıyla 2 Myanmar vatandaşı tutuklandı.

Myanmar'ın darbe karşıtı Birleşmiş Milletler (BM) Büyükelçisi Kyaw Moe Tun'a suikast girişimi planladıkları iddiasıyla ABD'de "Phyo Hein Htut" ve "Ye Hein Zaw" adlı 2 Myanmar vatandaşı tutuklandı. New York New York Güney Bölge Savcısı Audrey Strauss yaptığı açıklamada, "Phyo Hein Htut ve Ye Hein Zaw, Myanmar'ın Birleşmiş Milletler Büyükelçisini Amerikan topraklarında gerçekleştirilecek bir saldırıda, yabancı bir yetkiliyi ciddi şekilde yaralamayı ya da öldürmeyi planladı" dedi. Federal mahkemeye sunulan iddianamede 2 ismin, Myanmar ordusuna silah satan Taylandlı bir silah tüccarı tarafından Myanmar'ın BM Büyükelçisi'ni görevi bırakmaya zorlaması, aksi halde öldürmesi için kiralandığı vurgulandı.

İddianamede, "Htut, Myanmar'ın sivil hükümetini Şubat 2021'de deviren orduya silah satan Tayland'daki bir silah tüccarı ile iletişim kurdu. Bu konuşmalar sırasında Htut ve silah tüccarı, Htut'un Büyükelçiyi görevinden ayrılmaya zorlamak amacıyla ona zarar vermek için saldırganlar tutacağı bir plan üzerinde anlaştı. Büyükelçi istifa etmezse Taylandlı silah tüccarı, Htut tarafından tutulan saldırganların Büyükelçiyi öldürmesini önerdi" denildi. Plan üzerinde anlaşmaya vardıktan kısa bir süre sonra, Zaw'un cep telefonuyla Htut ile temasa geçtiği ve Büyükelçiye suikast planında ön ödeme olarak mobil uygulama uygulaması aracılığıyla Htut'a yaklaşık 4 bin dolar aktardığı belirtildi.

Tutuklanan 2 Myanmar vatandaşı, farklı suçlamalardan 5 yıla kadar hapis cezası ile karşı karşıya. Myanmar'ın BM Büyükelçisi Kyaw Moe Tun ise 1 Şubat'ta yönetime el koyan askeri yöneticilere karşı yaptığı eleştirilerle ön plana çıkıyordu. - NEW YORK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı