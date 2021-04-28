Myanmar'ın Chin eyaletinde darbe karşıtı etnik silahlı grup, ordu ile çatıştı: 10 ölü
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Myanmar'ın Chin eyaletinde darbe karşıtı etnik silahlı grup, ordu ile çatıştı: 10 ölü

Myanmar'ın Chin eyaletinde darbe karşıtı etnik silahlı grup, ordu ile çatıştı: 10 ölü
Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Yıldız - Haberler | Güncel

KUALA Myanmar'ın Bangladeş sınırındaki Chin eyaletinde darbe karşıtı etnik silahlı grup ile Myanmar ordusu arasında çıkan çatışmalarda, Myanmar ordusundan en az 10 asker öldürüldü.

KUALA Myanmar'ın Bangladeş sınırındaki Chin eyaletinde darbe karşıtı etnik silahlı grup ile Myanmar ordusu arasında çıkan çatışmalarda, Myanmar ordusundan en az 10 asker öldürüldü.

1 Şubat askeri darbesinin ardından protestocuları Myanmar ordusuna karşı savunmak için kurulan Chinland Savunma Birliklerinin (CDF) bir yöneticisi, eyalete bağlı Mindat kentinde dün gerçekleşen çatışmalara dair The Irrawaddy gazetesine konuştu.

CDF yöneticisi, dün akşam saatlerinde şehrin dağlık alanlarında ordu konvoyuna düzenledikleri baskın sonucu en az 10 askeri öldürdüklerini ve çatışmaların gün boyu sürdüğünü açıkladı.

Ordunun bu sabaha karşı saldırılara başladığını belirten yetkili, "Havan topu ve RPG'lerle karşılık verdiler. Yoğun bombardıman altında kaldık." dedi.

CDF yöneticisi, çatışmaların ardından kendileri arasındaki can kayıplarına ilişkin ise bilgi vermedi.

Myanmar'da askeri darbe

Myanmar ordusu, 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilimin yükselmesinin ardından 1 Şubat'ta yönetime el koymuştu.

Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere, pek çok yetkiliyi ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve bir yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Darbe karşıtı protestoların başlamasından bu yana güvenlik güçlerinin protestolara silahlı müdahalesi sonucu 755 kişi hayatını kaybetti.

Ülkede geniş katılımlı gösteriler sürerken gözaltındaki üst düzey hükümet yetkililerinin askeri mahkemede yargılanmalarına devam ediliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Yıldız

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