Myanmar Genelkurmay Başkanı General Hlaing, ASEAN zirvesine katılabilir
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Myanmar Genelkurmay Başkanı General Hlaing, ASEAN zirvesine katılabilir

Myanmar Genelkurmay Başkanı General Hlaing, ASEAN zirvesine katılabilir
Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Yıldız - Haberler | Güncel

KUALA Myanmar'da askeri darbenin ardından ülke yönetimini devralan Genelkurmay Başkanı General Min Aung Hlaing'in, Myanmar'daki kriz ve iç çatışmaları görüşmek üzere Endonezya'da yapılması planlanan Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) liderleri zirvesine katılabileceği öne sürüldü.

KUALA Myanmar'da askeri darbenin ardından ülke yönetimini devralan Genelkurmay Başkanı General Min Aung Hlaing'in, Myanmar'daki kriz ve iç çatışmaları görüşmek üzere Endonezya'da yapılması planlanan Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) liderleri zirvesine katılabileceği öne sürüldü.

Myanmar basınından The Irrawaddy sitesine konuşan üst düzey bir ASEAN yetkilisi, Endonezya'nın başkenti Cakarta'da gerçekleşecek Myanmar zirvesinin 24 Nisan'da yapılmasının beklendiğini bildirdi.

Yetkili, ASEAN liderlerinin, Myanmar cuntasının lideri Hlaing'in de zirvede yer alması konusunda fikir birliğine vardığını aktardı.

Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo 19 Mart'ta, Myanmar'daki durumun görüşülmesi ve krize çözüm üretilmesi için özel ASEAN liderler zirvesi çağrısı yapmıştı.

Çin ve Rusya'nın yanı sıra bölge ülkelerinden Malezya ve Singapur, zirve fikrini desteklemişti.

Myanmar'daki askeri darbe

Myanmar ordusu, 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilimin yükselmesinin ardından 1 Şubat'ta yönetime el koymuştu.

Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere, pek çok yetkiliyi ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve bir yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Ülkede geniş katılımlı gösteriler sürerken gözaltındaki üst düzey hükümet yetkililerinin askeri mahkemede yargılanmalarına devam ediliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Yıldız

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Süleyman Soylu Antony Blinken Zehra Zümrüt Selçuk Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Nur Sürer Ebru Şallı Burcu Biricik Murat Yıldırım
Spor Fatih Terim Bülent Uygun Abdullah Avcı Emre Belözoğlu Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Myanmar Genelkurmay Başkanı General Hlaing, ASEAN zirvesine katılabilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.4.2021 17:15:20. #1.14#

title