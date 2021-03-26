Myanmar ekonomisinin bu yıl yüzde 10 daralması bekleniyor
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Myanmar ekonomisinin bu yıl yüzde 10 daralması bekleniyor

Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Yıldız - Haberler | Güncel
Myanmar ekonomisinin bu yıl yüzde 10 daralması bekleniyor

KUALA Askeri darbenin gerçekleştiği Myanmar'da, darbe karşıtı protestolar ve uluslararası yaptırımlar nedeniyle bu yıl yüzde 10 ekonomik daralma öngörüldü.

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KUALA Askeri darbenin gerçekleştiği Myanmar'da, darbe karşıtı protestolar ve uluslararası yaptırımlar nedeniyle bu yıl yüzde 10 ekonomik daralma öngörüldü.

Dünya Bankasından yapılan açıklamada, son bir aydır süren darbe karşıtı protestolar ve iş bırakma eylemlerinin Myanmar ekonomisini olumsuz etkilediği ve bu yıl için öngörülen yüzde 5,9 büyümenin tam tersinin yaşanacağı kaydedildi.

Açıklamada, ülkedeki kriz ortamının yanı sıra ABD, İngiltere ve Kanada gibi ülkelerden gelen yaptırım kararlarının da ülkeye zarar vereceği ve Myanmar ekonomisinin bu yıl yaklaşık yüzde 10 daralabileceği vurgulandı.

ABD hükümeti dün, Myanmar'daki darbenin elebaşları ile ilişkili Myanmar Economic Holdings Public Company Limited (MEHL) ve Myanma Economic Corporation Limited (MEC) şirketlerini yaptırım listesine alacaklarını açıklamıştı.

İngiltere merkezli Burma İnsan Hakları Ağı (BHRN), ABD ve Avrupa Birliği ülkelerinin uyguladığı yaptırımların yetersiz olduğunu açıklamış ve Myanmar ordusuyla bağlantılı işletmelere de bir an evvel yaptırım uygulanması gerektiğinin altını çizmişti.

Myanmar'daki askeri darbe

Myanmar ordusu, 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilimin yükselmesinin ardından 1 Şubat'ta yönetime el koymuştu.

Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkiliyi ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve bir yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Myanmarlılar, 6 Şubat'ta demokrasiye dönüş talebiyle gösterilere başlamıştı.

Güvenlik güçlerinin silahlı müdahalelerinde en az 320 gösterici hayatını kaybetti.

Ülkede geniş katılımlı gösteriler sürerken gözaltındaki üst düzey hükümet yetkililerinin askeri mahkemede yargılanmalarına devam ediliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Yıldız

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