Myanmar Devlet Başkanı Aung San Suu Çi, Uluslararası Adalet Divanında
Myanmar Devlet Başkanı Aung San Suu Çi, Gambiya'nın, "Arakanlı Müslümanlara yönelik soykırımın soruşturulması"na yönelik Myanmar'a karşı Uluslararası Adalet Divanında (UAD) açtığı davaya katılarak Gambiya'nın taleplerine itiraz etti.
11.12.2019 15:06 | Son Güncelleme: 11.12.2019 15:08
Myanmar Devlet Başkanı Aung San Suu Çi, Gambiya'nın, "Arakanlı Müslümanlara yönelik soykırımın soruşturulması"na yönelik Myanmar'a karşı Uluslararası Adalet Divanında (UAD) açtığı davaya katılarak Gambiya'nın taleplerine itiraz etti.
Kaynak: AA