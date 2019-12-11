Myanmar Devlet Başkanı Aung San Suu Çi, Uluslararası Adalet Divanında
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Myanmar Devlet Başkanı Aung San Suu Çi, Uluslararası Adalet Divanında

Myanmar Devlet Başkanı Aung San Suu Çi, Gambiya'nın, "Arakanlı Müslümanlara yönelik soykırımın soruşturulması"na yönelik Myanmar'a karşı Uluslararası Adalet Divanında (UAD) açtığı davaya katılarak Gambiya'nın taleplerine itiraz etti.

11.12.2019 15:06 | Son Güncelleme: 11.12.2019 15:08
Myanmar Devlet Başkanı Aung San Suu Çi, Uluslararası Adalet Divanında

Devlet Başkanı Aung San Suu Çi, 'nın, "Arakanlı Müslümanlara yönelik soykırımın soruşturulması"na yönelik Myanmar'a karşı Uluslararası Adalet Divanında (UAD) açtığı davaya katılarak Gambiya'nın taleplerine itiraz etti.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Myanmar Devlet Başkanı Aung San Suu Çi, Uluslararası Adalet Divanında
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