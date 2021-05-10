Myanmar'dan kaçan 3 gazeteci Tayland'da gözaltına alındı
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Myanmar'dan kaçan 3 gazeteci Tayland'da gözaltına alındı

Myanmar'dan kaçan 3 gazeteci Tayland'da gözaltına alındı
Anadolu Ajansı / Emel Öz - Haberler | Güncel

Tayland'ın kuzeyinde polis, Myanmar'dan kaçan üç gazeteciyi gözaltına aldı.

Tayland'ın kuzeyinde polis, Myanmar'dan kaçan üç gazeteciyi gözaltına aldı.

Burma'nın Demokratik Sesi (DVB) adlı haber ajansının başeditörü Aye Chan Naing, yaptığı açıklamada DVB'nin üç çalışanı ve iki aktivistin, 9 Mayıs'ta Chiang Mai'de polis kontrolü sırasında yasa dışı yollarla Tayland'a girdikleri gerekçesiyle gözaltına alındığını bildirdi.

Taylandlı yetkililerin, bu kişileri Myanmar'a geri göndermemesi gerektiğini belirten Naing, eğer bu kişiler sınır dışı edilirse hayatlarının tehlikede olabileceğini ifade etti.

Naing, Myanmar'da askeri cuntanın DVB'nin yayın lisansını iptal ettiğini ve çalışmasını yasakladığını kaydetti.

Birleşmiş Milletler, nisanda yaptığı açıklamada Myanmar'daki askeri darbenin ardından şubattan bu yana 71 gazetecinin tutuklandığını duyurmuştu.

Myanmar'da askeri darbe

Myanmar ordusu, 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilimin yükselmesinin ardından 1 Şubat'ta yönetime el koymuştu.

Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere, pek çok yetkiliyi ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve bir yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Darbe karşıtı protestolara ordunun silahlı müdahalesi sonucu en az 780 sivil hayatını kaybetti.

Ülkede geniş katılımlı gösteriler sürerken, gözaltındaki üst düzey hükümet yetkililerinin askeri mahkemede yargılanmalarına devam ediliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emel Öz

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