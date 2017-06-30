Myanmar'dan İnsan Hakları Araştırmacılarına Ambargo

Myanmar hükümeti, yurt dışındaki tüm büyükelçiliklerine, Birlemiş Milletler'e (BM) bağlı insan hakları savunucularının ülkeye alınmaması yönünde talimat verileceğini bildirdi.



Dışişleri Bakan Yardımcısı Kyaw Tin, parlamentoda yaptığı konuşmada, hükümetin BM Myanmar misyonuyla iş birliği yapmayacağını ve Arakanlı Müslüman ve diğer gruplara karşı işlenen insan hakları ihlallerini araştırmak üzere gelen BM insan hakları araştırmacılarının ülkeye alınmaması konusunda büyükelçiliklere talimat verileceğini belirtti.



Hükümetin bu konuda verdiği mücadelenin yeterli olduğunu vurgulayan Kyaw Tin, Dışişleri Bakanı ve Devlet Başkanlığından Sorumlu Devlet Bakanı Aung San Suu Çii tarafından atanan ve eski BM Genel Sekreteri Kofi Annan tarafından yönetilen danışma kurulunun tavsiyelerine uygun şekilde hareket edildiğini vurguladı.



BM İnsan Hakları Konseyi'nin Arakanlı Müslümanların maruz kaldığı insan hakkı ihlallerinin ortaya çıkarılması amacıyla misyon kurulmasına yönelik önergesi, 24 Mart'ta üye 47 ülkenin ortak kararıyla kabul edilmişti. Myanmar Dışişleri Bakanlığından kararın alınmasının ardından yapılan açıklamada, önerinin meseleyi zamanında çözmek yerine daha fazla alevlendireceği ileri sürülmüştü.



Arakan eyaletinde 2012'de Budistler ile Müslümanlar arasında yaşanan çatışmalar, Arakanlı Müslümanların dramını gözler önüne sermişti. Olaylarda çoğu Müslüman çok sayıda kişi yaşamını yitirmiş, yüzlerce ev ve iş yeri ateşe verilmiş, şiddet olayları nedeniyle binlerce kişi bölgeyi terk etmek zorunda kalmıştı.



Myanmar'da 1982'de kabul edilen yasayla vatandaşlık haklarını kaybeden Arakanlı Müslümanlar "devletsiz" sayılıyor. BM tarafından "eziyet gören dini azınlık" olarak kabul edilen Arakanlı Müslümanlar, hem şiddet olaylarına hem de yasal, ekonomik ve toplumsal ayrımcılığa maruz kalıyor.