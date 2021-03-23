Myanmar'dan Hindistan'a sığınan polisler, ailelerinden endişe duyuyor

KUALA Myanmar'da askeri darbeye karşı çıkarak ülkelerini terk edip Hindistan'a sığınan polisler, ailelerinin güvenliğinden endişeli olduklarını söyledi.

Associated Press'e konuşan ve isimlerini vermeyen Myanmarlı polisler, darbe sonrası yaşadıklarını anlattı.

Hindistan'ın Myanmar sınırında yer alan Mizoram eyaletine sığınan bir polis, ailesini bırakarak Hindistan'a geldiğini belirtti ve "Ailelerimizin ne durumda olduğunu bilmiyoruz. İnternet problemi yüzünden anne ve babamdan haber alamıyorum." dedi.

Polis memuru, ordunun ailesine zarar vereceğinden korktuğunu ifade ederek, "Mizoram'a sığınmak için geldik. Eğer geri dönersek öleceğiz. Umarım bir gün ailemi yeniden görebilirim." diye konuştu.

"Kendi ailemize bile ateş etmemizi emrettiler"

Hindistan'ın kuzeybatısındaki Tedim şehrine sığınan bir diğer polis memuru da darbe karşıtı protestolar sırasında sivillere gerçek mermiyle ateş etmeye yönelik emirler aldıklarını kaydetti ve "Kendi halkımıza zarar veremezdik, bu yüzden buraya geldik." diye konuştu.

Amirlerinden, güvenlik güçlerine karşı gelen herkese ateş etme emri aldığını vurgulayan Myanmarlı polis, "Eğer ordunun yanında yer almazlarsa sadece halka değil, kendi ailemize bile ateş etmemizi bize emrettiler." dedi.

Hindistanlı yetkililer, şimdiye kadar Myanmar'dan 34 polisin sınırı geçerek sığınma talebinde bulunduğunu bildirmişti.

Myanmar'daki askeri darbe

Myanmar ordusu, 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilimin yükselmesinin ardından 1 Şubat'ta yönetime el koymuştu.

Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere, pek çok yetkiliyi ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve 1 yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Türkiye darbeyi kınamış, Batı ülkelerinden de darbeye yönelik çeşitli tepkiler ve eleştiriler gelmişti.

Myanmarlılar, 6 Şubat'ta demokrasiye dönüş talebiyle gösterilere başlamıştı. Güvenlik güçlerinin silahlı müdahalelerinde 260'tan fazla gösterici hayatını kaybetti, 2000'e yakın kişi tutuklu bulunuyor.

Ülkede geniş katılımlı gösteriler sürerken gözaltındaki üst düzey hükümet yetkililerinin askeri mahkemede yargılanmalarına devam ediliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Yıldız