Myanmar'dan "Arakanlı Mültecilere Vatandaş Demeyin" Çağrısı

Myanmar yönetimi, Bangladeş'ten, ülkedeki Arakanlı mültecileri "Myanmar vatandaşı" olarak anmayı bırakmasını talep etti.

Bangladeş Mültecilere Yardım ve Yeniden İskan Komisyonu üyesi Muhammed Ebul Kalam, AA'ya yaptığı açıklamada, Myanmarlı yetkililerin, Bangladeş'in mülteci kimlik kartlarında Arakanlı Müslümanlar için "göçe zorlanmış Myanmar vatandaşları" yerine "Arakan eyaletinden göç etmiş kişiler" ifadesini kullanmasını istediğini söyledi.

Söz konusu talebin, geçen hafta Myanmar'ı ziyaret eden Bangladeş Dışişleri Bakanı A.H. Mahmud Ali önderliğindeki heyete iletildiğini aktaran Kalam, "Dışişleri Bakanlığı bu konuda nihai kararı vermeye yetkilidir. Konu hakkında henüz bize ulaşan resmi bir karar veya talimat olmadı." ifadelerini kullandı.

Ali ve beraberindekilerin ziyareti, geçen yıl ağustos ayında başlayan mülteci akınından bu yana yapıla ilk resmi ziyaret olmuştu.

Öte yandan İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), Bangladeş'in, değişiklik talebini kabul ettiğini iddia etti.

HRW'nin Mülteci Hakları Programı Direktörü Bill Frelick, "Mülteci kimlik kartlarındaki bir iki ifadeyi değiştirmek önemsiz gibi görünse de, Myanmar'da etnik temizlikten kaçan 700 bin Arakanlı Müslüman için son derece önemli." dedi.

Frelick, "Bu değişiklik, Myanmar'ın Arakanlı Müslüman azınlığa vatandaşlık hakkı vermeye niyeti olmadığını ve onların yurtlarını terk etmelerine sebep olan güvenlik operasyonlarındaki cinayet, tecavüz, kundaklama ve yağma olaylarını inkar ettiği anlamına geliyor." diye konuştu.

Arakanlı Müslümanlara etnik temizlik

Birleşmiş Milletlere (BM) göre, 25 Ağustos 2017'den sonra Arakan'dan kaçmak zorunda kalarak Bangladeş'e sığınanların sayısı 700 bini aştı. Uluslararası insan hakları kuruluşları, yayınladıkları uydu görüntüleriyle yüzlerce köyün yok edildiğini kanıtladı.

Arakanlıların topraklarına dönüşü için Myanmar ve Bangladeş hükümetleri arasında imzalanan anlaşma, yerinden edilenlerin durumlarını belgelendirmeleri mümkün olmadığı için uygulamada işlevsiz kalıyor.

BM ve uluslararası insan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddeti "etnik temizlik" ya da "soykırım" olarak adlandırıyor.

Uluslararası medya ve kuruluşların Arakan eyaletine girişini ciddi oranda kısıtlayan Myanmar hükümeti, bugüne kadar Arakanlı Müslümanların geri dönüşlerine ilişkin verdiği sözleri de yerine getirmedi.

Bangladeş'e sığınan Arakanlı Müslümanlar ve insan hakları örgütleri, gerekli güvenli ortam sağlanmadan bu kişilerin Myanmar'a dönmelerinin, yeni bir etnik temizliğe yol açacağı endişesini taşıyor.