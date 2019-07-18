Myanmar'daki internet kesintisi sürüyor

Myanmar'da parlamentonun yaklaşık bir aydır 9 şehirde uygulanan internet kesintisinin kaldırılmasına yönelik önergeyi gündeme almadığı bildirildi.

Parlamento Başkanı T Khun Myat, Arakan eyaletinin 8, Chin eyaletinin 1 kentinde 21 Haziran'dan bu yana uygulanan yasağın kaldırılmasına yönelik önergeyi önemli görmeyerek görüşmeye almadı.

Arakan eyaletinden Rathaytaung kenti milletvekili Khin Saw Wei, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgedeki son çatışmalarda 40 bin kişinin yerinden olduğunu, internet erişimiyle daha fazla kişiye yardım imkanının olacağını belirtti.

Wei, internetin olmamasının sivillerin hak ihlallerinin üstünün çabucak kapatılmasına yol açtığını dile getirdi.

Myanmar hükümeti, Arakan eyaletinde özerklik talebiyle silahlı eylemler düzenleyen Budist Arakan Ordusu'nun ocak ayında karakollara düzenlediği saldırının ardından, bu grubu terörist örgüt ilan etmişti.

Grubun internet üzerinden propaganda ve yanlış bilgilendirme yaptığını iddia eden hükümet, 21 Haziran'da da Arakan'ın kuzeyinde 8, komşusu Chin'de de 1 kentin internet erişimini engellemeye başlamıştı.

Eyalette güvenlik güçleri ile örgüt üyeleri arasında çıkan çatışmalarda 40 binden fazla Budist sivilin yerinden olduğu belirtiliyor.

Kaynak: AA