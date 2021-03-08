Myanmar'daki gösterilerde 2 kişi öldü, iş yerleri kapandı
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Myanmar'daki gösterilerde 2 kişi öldü, iş yerleri kapandı

08.03.2021 13:23 | Son Güncelleme: 08.03.2021 13:32
Myanmar'daki gösterilerde 2 kişi öldü, iş yerleri kapandı

Myanmar'da bugün düzenlenen darbe karşıtı protestolarda polisin göstericilere ateş açması sonucu 2 kişinin öldüğü, dükkan, fabrika ve bankaların kapatıldığı belirtildi.

Myanmar'da bugün düzenlenen darbe karşıtı protestolarda polisin göstericilere ateş açması sonucu 2 kişinin öldüğü, dükkan, fabrika ve bankaların kapatıldığı belirtildi.

Myanmar'da ordunun 1 Şubat'ta yönetime el koymasının ardından başlayan darbe karşıtı protestolarda polisin göstericilere ateş açması sonucu can kayıpları artıyor. Polis ülkenin bir çok noktasında protestoculara ses bombaları ve göz yaşartıcı gazla müdahale ediyor. Bugün ülkenin farklı kentlerinde düzenlenen gösterilerde polis, protestoculara yine ateş açtı. Myitkyina'da polisin ateş açması sonucu başına kurşun isabet eden en az 2 kişi hayatını kaybetti.

İnşaat, tarım ve imalat sektörlerini kapsayan en az dokuz işçi sendikası, Aung San Suu Kyi'nin seçilmiş hükümetinin yeniden kurulması için tüm Myanmar halkına iş bırakma çağırısı yaptı. Protestoların şiddetlenerek devam ettiği Yangon kentinde dükkan, fabrika ve bankalar kapatıldı.

Myanmar ordusu tarafından bugün yapılan açıklamada, önceki gün düzenlenen gösterilerde 41 kişinin gözaltına alındığı belirtildi. Yerel kaynaklardan yapılan açıklamada ise gösterilerde bugüne kadar toplam bin 800 kişinin gözaltına alındığı kaydedildi.

Myanmar ordusu, 1 Şubat'ta Aung San Suu Kyi'nin lideri olduğu Ulusal Demokrasi Ligi'nin (NLD) Kasım 2020'de yapılan genel seçimlerde hile yaptığı gerekçesiyle yönetime el koymuştu. Darbenin ardından Myanmar'da 1 yıl süreyle olağanüstü hal ilan edilmişti. Birleşmiş Milletler (BM) Myanmar Özel Temsilcisi Christine Schraner Burgener geçtiğimiz 3 Mart'ı, darbe karşıtı protestoların "en kanlı" günü olarak nitelendirirken, yalnızca bir günde 38 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti. Burgener açıklamasında, "Darbeden bu yana 50'den fazla kişi öldü ve birçoğu yaralandı" ifadesini kullanmıştı. - YANGON

Myanmar'daki gösterilerde 2 kişi öldü, iş yerleri kapandı
Myanmar'daki gösterilerde 2 kişi öldü, iş yerleri kapandı
Myanmar'daki gösterilerde 2 kişi öldü, iş yerleri kapandı
Myanmar'daki gösterilerde 2 kişi öldü, iş yerleri kapandı
Myanmar'daki gösterilerde 2 kişi öldü, iş yerleri kapandı
Myanmar'daki gösterilerde 2 kişi öldü, iş yerleri kapandı
Myanmar'daki gösterilerde 2 kişi öldü, iş yerleri kapandı
Myanmar'daki gösterilerde 2 kişi öldü, iş yerleri kapandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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