Myanmar'daki etnik temizlikten kaçmak zorunda kalan Arakanlı Müslümanlar
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Myanmar'daki etnik temizlikten kaçmak zorunda kalan Arakanlı Müslümanlar

10.12.2019 15:46 | Son Güncelleme: 10.12.2019 15:46
Myanmar'daki etnik temizlikten kaçmak zorunda kalan Arakanlı Müslümanlar

lideri Aung San Suu Adalet Divanı'nda soykırım suçlamalarına karşı savunma yapmaya başlarken etnik temizlikten kaçan yüz binlerce Arakanlı Müslüman 'e hayata tutunmaya çalışıyor.



Naf Nehri'nin Burmese sahilinden Bangladeş'e varanlar sadece birkaç metre genişliğindeki bir kara parçasının üzerinde mülteci kamplarına gidebilmek için bekliyor. Myanmar'lı azınlığın göçünün sonu yok. Bu Anjuman Para sınırına gelen 4. mülteci akını. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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