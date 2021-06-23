9. Moskova Uluslararası Güvenlik Konferansı'nın resmi açılışı gerçekleştirildi.
9. Moskova Uluslararası Güvenlik Konferansı'nın resmi açılışı gerçekleştirildi. Myanmar'da askeri darbeyle seçilmiş hükümete el koyan askeri yönetim lideri General Min Aung Hlaing da konferansa katıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı
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Myanmar'daki darbenin lideri General Hlaing, Rusya'da Uluslararası Güvenlik Konferansına katıldı - Haberler
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