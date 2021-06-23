Myanmar'daki darbenin lideri General Hlaing, Rusya'da Uluslararası Güvenlik Konferansına katıldı
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Myanmar'daki darbenin lideri General Hlaing, Rusya'da Uluslararası Güvenlik Konferansına katıldı

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

9. Moskova Uluslararası Güvenlik Konferansı'nın resmi açılışı gerçekleştirildi.

9. Moskova Uluslararası Güvenlik Konferansı'nın resmi açılışı gerçekleştirildi. Myanmar'da askeri darbeyle seçilmiş hükümete el koyan askeri yönetim lideri General Min Aung Hlaing da konferansa katıldı.

Myanmar'daki darbenin lideri General Hlaing, Rusya'da Uluslararası Güvenlik Konferansına katıldı
Myanmar'daki darbenin lideri General Hlaing, Rusya'da Uluslararası Güvenlik Konferansına katıldı
Myanmar'daki darbenin lideri General Hlaing, Rusya'da Uluslararası Güvenlik Konferansına katıldı
Myanmar'daki darbenin lideri General Hlaing, Rusya'da Uluslararası Güvenlik Konferansına katıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı

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