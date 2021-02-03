Myanmar'daki darbenin hedefindeki Suu Çii 2 hafta daha gözaltında kalacak

KUALA Myanmar'da askeri darbeyle görevinden alınan eski Dışişleri Bakanı ve ülkenin fiili lideri Aung San Suu Çii'nin, 2 hafta gözaltında tutulacağı açıklandı.

KUALA Myanmar'da askeri darbeyle görevinden alınan eski Dışişleri Bakanı ve ülkenin fiili lideri Aung San Suu Çii'nin, 2 hafta gözaltında tutulacağı açıklandı.

Myanmar basınında yer alan haberlere göre askeri mahkeme, Suu Çii'ye, ülkenin ithalat ve ihracat yasalarını ihlal etme suçlaması yöneltti.

Basına ulaşan belgelerde Suu Çii'nin, "ülkeye yasa dışı yollarla getirilmiş polis telsizleri ve giysi bulundurmakla" suçlandığı ve hakkındaki suçlamaların onaylanması halinde 3 yıla kadar hapis cezasına çarptırılacağı kaydedildi.

Suu Çii ile birlikte 2 hafta gözaltında tutulacak eski Devlet Başkanı Win Myint'e de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal etme suçlaması yapıldı.

Askeri mahkeme kayıtlarında Myint'in, eşiyle birlikte 220 arabalı konvoyla birçok bölgeye ziyarette bulunarak Ulusal Afet Yönetimi Kanunlarını çiğnediği iddiası yer aldı.

Askeri yönetim daha önce, 8 Kasım 2020 genel seçimlerindeki oy sayımlarında hile yapıldığı iddialarının soruşturulacağını açıklamıştı.

Myanmar'da askeri darbe

Myanmar'da 8 Kasım 2020'deki seçimlerin oy sayımında hile yapıldığı iddiaları nedeniyle ülkede gerilim tırmanmıştı. Ordu yanlısı gösterilerin düzenlenmesinin ardından Genelkurmay Başkanlığı, 28 Ocak'ta hükümete seçimlerde hile iddialarına açıklık getirme çağrısında bulunmuştu.

Myanmar ordusu, 1 Şubat'ta yönetime el koymuş, bir yıllığına olağanüstü hal ilan edilmiş, Devlet Başkanı Win Myint, Dışişleri Bakanı ve ülkenin fiili lideri Aung San Suu Çii ile iktidar partisi Ulusal Demokrasi Birliğinin (NLD) önde gelen isimleri gözaltına alınmıştı.

İlerleyen günlerde Myanmar ordusu, NLD'nin parti genel merkezi ve yerel teşkilat binalarına baskın düzenleyerek bilgisayar ve dokümanlara el koymuştu.

Ülke idaresini devralan Genelkurmay Başkanı Min Aung Hlaing, OHAL'in bitmesinin ardından demokratik seçimlere geri dönüleceği sözünü vermiş, NLD lideri Suu Çii ise halka darbeye karşı protesto çağrısında bulunmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Yıldız