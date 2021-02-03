Myanmar'daki darbe - Orduya ait zırhlı araçlar
03.02.2021 15:14 | Son Güncelleme: 03.02.2021 15:19
Askeri ve zırhlı araçların geçişi Sin Bin konuk evine araçlarla mobilya taşınması Askeri araçlardan detaylar Myanmar'da 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı gerekçesiyle düzenlenen askeri darbenin ardından orduya ait zırhlı araçlar, başkent Nepido'da Dat Khi Na bölge mahkemesinin bulunduğu...
Askeri ve zırhlı araçların geçişi
Sin Bin konuk evine araçlarla mobilya taşınması
Askeri araçlardan detaylar Myanmar'da 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı gerekçesiyle düzenlenen askeri darbenin ardından orduya ait zırhlı araçlar, başkent Nepido'da Dat Khi Na bölge mahkemesinin bulunduğu Nay Pyi daw yolunda bekleyişlerini sürdürdü.
Kaynak: Anadolu Ajansı