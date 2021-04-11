Myanmar'daki darbe karşıtı gösterilerde 'en az 80 kişi hayatını kaybetti'
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Myanmar'daki darbe karşıtı gösterilerde 'en az 80 kişi hayatını kaybetti'

BBC - Haberler | Dünya
Myanmar'daki darbe karşıtı gösterilerde 'en az 80 kişi hayatını kaybetti'

Myanmar'daki aktivistler, Bago kentindeki darbe karşıtı gösterilerde en az 80 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Myanmar'daki aktivistler, Bago kentindeki darbe karşıtı gösterilerde en az 80 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Ordunun cesetlere el koyduğu ve bu yüzden ölenlerin gerçek sayısının hiçbir zaman bilinemeyebileceği aktarılıyor.

Yerel basına konuşan görgü tanıkları ordunun ağır silahlar kullandığını ve hareket eden her şeye ateş açtığını söylüyor.

1 Şubat'taki darbenin ardından ülke genelinde en az 600 kişinin gösterilerde öldürüldüğü tahmin ediliyor.

Bago'daki ölümlerin Cuma akşamı yaşandığı fakat kentte yaşayan pek çok kişinin o sırada çevredeki köylere kaçmak zorunda kalması nedeniyle, yaşananların gerçek boyutunun ortaya çıkmasının bir gün sürdüğü belirtiliyor.

Ülkedeki protestoları takip eden Siyasi Tutuklulara Destek Derneği, gerçek ölü sayısının çok daha yüksek olabileceği uyarısında bulundu.

Myanmar Now gazetesine konuşan protesto örgütleyicisi Ye Htut, "Bu bir soykırım gibi. Her gölgeye ateş açıyorlar" ifadelerini kullandı.

Myanmar'da ordu bir yıllığına olağanüstü hal ilan etmiş, darbenin ardından ülkenin seçilmiş lideri Aung San Suu Kyi ve çok sayıda üst düzey siyasetçiyi tutuklamıştı.

Ülkede görevden alınan milletvekilleri ve Myanmar'ın BM Büyükelçisi, BM Güvenlik Konseyi'ne Myanmar'daki darbe yönetimine karşı harekete geçme, yaptırım ve boykot uygulama çağrısında bulunmuştu.

Uluslararası Kriz Grubu Kıdemli Danışmanı Richard Horsey, ordunun yaptıkları nedeniyle ülkenin yönetilemez bir noktaya ilerlediğini söyledi.

BBC
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